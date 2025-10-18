Semaforo verde per il Rally Taormina 2025

Alle 14.30 il via della gara messinese, sesto e ultimo round della CRZ 9ª Zona, nonché atto conclusivo del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche. Indicazioni precise dallo shakedown sugli equilibri in campo.

Taormina (ME) – Mancano poche ore allo start del Rally Taormina 2025. Alle 14.30 i protagonisti della gara messinese, valida come sesto e ultimo round della Coppa Rally di Zona 9 e ottavo appuntamento del Campionato Siciliano, prenderanno il via da Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore della rinomata località ionica, conosciuta in tutto il mondo per il suo fascino e la sua straordinaria bellezza.

A lasciare per primo la pedana di partenza, con il numero 1 sulle fiancate della Skoda Fabia Rally 2 del Team Phoenix, sarà Andrea Nucita, vincitore della scorsa edizione adesso navigato da Alessandro Floris. Il pilota santateresino ha confermato le proprie ambizioni sin dalle fasi preliminari, risultando il più veloce nello shakedown svoltosi nella serata di ieri sul tratto della “Savoca”. Con un ritmo in costante crescita, Nucita ha siglato il miglior passaggio in 1’51”5, riferimento della sessione e primo segnale delle forze in campo.

Immediata la replica del palermitano di Prizzi Marco Pollara, al debutto assoluto sulle strade taorminesi e affiancato dal nebroideo Giuseppe Princiotto. Il duo, anch’esso su Skoda Fabia Rally2, ha fermato i cronometri a 1’53”8, evidenziando una pronta capacità di adattamento e ottime sensazioni con la vettura.

A ridosso, i messinesi Marcello Rizzo e Antonino Pittella, all’esordio sulla nuova Skoda Fabia RS, hanno mostrato un passo competitivo e crescente, così come Diego Novelli con Andrea Anastasi alle note, autori di passaggi a buon ritmo. A completare il pokerissimo delle vetture boeme, l’under 25 Emanuele La Torre con Rosario Siragusano, anch’essi apparsi subito a proprio agio e pronti a inserirsi nella lotta di vertice.

Sfide serrate si annunciano anche nel Gruppo RC4N, dove l’agonismo è assicurato sia tra le Peugeot 208 sovralimentate, sia tra le versioni aspirate R2B. Con le Turbo, Alessio Pollara e Rosario Cannino, hanno spinto entrambi confermando l’equilibrio che regna nella categoria. Tra le aspirate, invece, in evidenza Jerry Mingoia, particolarmente efficace rispetto ai diretti avversari.

Alla luce dei riscontri dello shakedown, il pronostico resta apertissimo e lascia presagire un weekend ricco di emozioni e colpi di scena. Dopo la partenza da Taormina, i concorrenti affronteranno nella giornata di domani i primi tre tratti cronometrati: la PS1 “Scifì–Limina” , PS2” Prova Spettacolo “Città di Roccalumera” e PS3 “Scifì–Limina”in notturna, che concluderà la prima giornata di gara regalando suggestione lungo le strade della riviera ionica.

Domenica, invece, il programma prevede altre sei prove speciali, decisive per la classifica finale, prima dell’arrivo a Taormina, e della scenografica cerimonia di premiazione che incoronerà i vincitori di questa edizione, chiudendo la stagione della CRZ 9ª Zona e del Campionato Siciliano.

Com. Stam. + foto