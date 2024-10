SEMENTE: Secondina Marafini presenta il suo nuovo libro sulla Rosa di Trilussa

Sabato 26 ottobre, alle ore 17.00 nella chiesa di Sant’Oliva a Cori si terrà la presentazione del nuovo libro di Secondina Marafini, ‘SEMENTE – La rosa di Trilussa’.

Sono raccolte nel volume tutte le notizie su Rosa Tomei, in un’edizione critica che permette di avvicinare il lettore alla poetessa formata da Trilussa, proponendo scritti, poesie e lettere come se fossero destinate a ciascuno. La Tomei, infatti, inviava le sue poesie a interlocutori famosi, conosciuti nello Studio di Trilussa, affinché la propria voce non si disperdesse, dato che, dopo la morte del maestro non le si volle riconoscere – sarebbe stato effettivamente difficile per la mentalità dell’epoca – il ruolo notevole svolto insieme al suo mentore, con il quale aveva condiviso una storia di amore e poesie, di sogni e difficoltà lunga due decenni.

Nel libro compaiono anche foto e riproduzioni degli scritti inviati dalla Tomei al conte Vittorio Cini, custoditi nell’archivio personale di Vittorio Cini e resi disponibili dall’erede, il principe Giovanni Alliata di Montereale, che sarà presente tra gli altri relatori.

Il volume offre, dunque, l’occasione per conoscere sempre meglio la figura di Rosa Tomei – collaboratrice, convivente e alter ego di Trilussa – riabilitata nella sua importanza di intellettuale e di donna grazie allo studio e al lavoro, appassionato, di Secondina Marafini.

Rosa Tomei fu infatti autentica poetessa e dopo anni di cancellazione della sua importanza per Trilussa, oggi la sua voce femminile giunge di nuovo a narrarci di lei.

Sabato a fare gli onori di casa saranno il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e il delegato alla Cultura, Michele Todini. Seguiranno, oltre a quello dell’autrice, gli interventi di Giovanni Alliata di Montereale, presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini; professoressa Maria Ida Biggi, direttrice dell’Istituto di Teatro e Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Andrea Iacometti, amministratore delegato Armando Editore; professor Rino Caputo.

La lettura di alcuni brani sarà affidata a Francesca Corbi, accompagnata al pianoforte dalle note del Maestro Carlo Vittori.

Secondina Marafini insegna al liceo classico di Albano Laziale. Su Trilussa e Rosa Tomei ha pubblicato: Rosa Tomei – La storia vera e le poesie della donna di Trilussa, Roma, 2014. Trilussa, Rosa Tomei e Lo studio – La poesia, la vita, l’amore, Roma, 2018. Le Storie – Il sorriso malinconico di Trilussa, in E seguito er cammino/cor destino in saccoccia – Trilussa libro per libro, a cura di C. Costa, Roma, 2021. Trilussa, Poesia, a cura di S. Marafini, Milano, 2021 (giunto alla terza ristampa). E scoprì insieme a Te, er paradiso, in La strada è lunga, Trilussa le sue carte, la sua vita, a cura di Davide Pettinicchio e Giulio Vaccaro, Roma, 2023.

