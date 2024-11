Semifinale andata play off serie A1 femminile: parità tra Ct Palermo e Tc Rungg

Termina 2-2 il 1° atto che mette in palio il pass per la finale del 7 dicembre a Torino. Pedone e Abbagnato regalano il punto del pareggio nel doppio. Domenica 24 novembre il ritorno a Bolzano sulla terra indoor

Una bellissima giornata di sole ha fatto da piacevole contorno al primo atto della semifinale scudetto di serie A1 femminile tra Ct Palermo e Tc Rungg Sudtirol stesso penultimo atto della passata stagione che ha poi portato alla finalissima il Ct Palermo uscito sconfitto dalla Società Canottieri Casale. Anche quest’anno, ricordiamo, la finale si svolgerà a Torino presso la Stampa Sporting, il prossimo 7 dicembre.

La giornata per i colori rossoblu del Ct Palermo non era iniziata nel migliore dei modi dato che, dopo i primi due singolari, il Tc Rungg era avanti 2-0 grazie alle vittorie in due set di Silvia Ambrosio (best ranking Wta 242) su Anastasia Abbagnato ancora al 70% della condizione per via di un infortunio alla caviglia, e in tre set, da parte di Verena Meliss (atleta del vivaio del Tc Rungg) sulla rumena Irina Fetecau anche lei non certo al top della condizione.

Il punto dell’1-2 per le siciliane arriva dalla ventenne Virginia Ferrara che beneficia, suo malgrado, del ritiro di Lara Pfeifer dopo 1 solo gioco. Quest’ultima, sofferente a un polso, quasi certamente non sarà in grado di giocare nemmeno al ritorno. Assente oggi nel Tc Rungg la spagnola, 240 al mondo, Angela Fita Boluda impegnata in un Wta da 125.000 dollari in Cile. Nel doppio, fondamentale per gli equilibri delle due gare, successo in due set di Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone, rientrata giusto 20 minuti prima da Solarino dove aveva disputato, perdendola contro la giocatrice di Taipei Joanna Garland, la finale del 25.000 dollari, nei confronti di Ambrosio e Meliss.

Domenica 24 novembre la sfida di ritorno sul rosso indoor di Bolzano gara nella quale Pedone sarà certamente presente anche in singolare.

Nell’altra semifinale, AT Verona supera in casa 3-1 Tc Padova.

Ct Palermo – Tc Rungg Sudtirol 2-2

Silvia Ambrosio b. Anastasia Abbagnato 6-1 6-4

Verena Meliss b. Irina Fetecau 7-5 6-7 6-2

Virginia Ferrara b. Lara Pfeifer 1-0 rit.

Giorgia Pedone – Anastasia Abbagnato b. Verena Meliss – Silvia Ambrosio 6-3 7-6

1 Anastasia Abbagnato 2 Irina Fetecau 3 Virginia Ferrara 4 Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone durante il doppio 5 Foto gruppo

