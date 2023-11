Semifinali play off serie A1 maschile e femminile Ct Palermo

Giornata agrodolce per il Ct Palermo che festeggia la grande impresa compiuta dalle giovani ragazze del vivaio che superano a Bolzano (terra rossa indoor) per 3-1 il Tc Rungg mettendo una bella ipoteca per la finale di Torino del 9-10 dicembre.

Sabato 2 dicembre a Palermo alla compagine matricola assoluta del massimo campionato occorrerà vincere due partite per volare in Piemonte e sfidare una tra AT Verona e Soc. Canottieri Casale.

Primo ko stagionale per i ragazzi che vengono superati per 4-2 in Toscana dal Tc Sinalunga nel “remake” dell’ultimo atto del 2022. Domenica 3 dicembre la sfida di ritorno a campi invertiti. Servirà la partita perfetta al Ct Palermo così come al Ct Vela Messina sconfitto a Crema col medesimo score nell’altra semifinale.

Quest’oggi a Bolzano, presenti con la squadra anche Giorgio Lo Cascio presidente del Circolo e il delegato allo sport Piero Cammarata, brillanti attrici del 3-1 inflitto al Tc Rungg della licatese Dalila Spiteri le palermitane Federica Bilardo, Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato, le ultime due classe 2004 e 2003.

Nei 3 singolari, vittorie in tre set della mancina Federica Bilardo su Verena Meliss e di Anastasia Abbagnato in 2 parziali a spese di Lara Pfeifer. Combattutissima la sfida tra Giorgia Pedone e Dalila Spiteri vinta da quest’ultima al tiebreak del 3° set. Da segnalare che lunedì 27 novembre Pedone entrerà nelle top 300 delle classifiche Wta.

Nel doppio, Pedone e Abbagnato superano Meliss e Spiteri. Assenti da entrambe le parti le giocatrici straniere, l’iberica Marina Bassols Ribera in casa Palermo, Susan Bandecchi e Janjcke Lemoine in casa Rungg.

Raggiante a fine partita il vice capitano Davide Freni il quale però non canta ancora vittoria.

“Siamo strafelici per aver vinto davvero un gran match ma per il ritorno del 2 dicembre dobbiamo prestare massima attenzione – dichiara -.Motivo d’orgoglio giocare una semifinale di A1 e vincerla con giocatrici palermitane del nostro settore giovanile. Guardiamo fiduciosi a sabato. Vedremo nei prossimi giorni se avremo la disponibilità della Bassols Ribera. Se le nostre avversarie scenderanno a Palermo con la svizzera Bandecchi – conclude Freni – sarà più insidiosa la sfida anche se il vantaggio acquisito oggi ci lascia relativamente sereni”.

Passando alla compagine maschile, ancora una volta il Tc Sinalunga supera i ragazzi capitanati da Davide Cocco. In Toscana, sui campi in rosso indoor, finisce 4-2 per i detentori del tricolore.

Nei 4 singolari, straordinarie performance di Salvatore Caruso e del mancino ligure Alessandro Giannessi vittoriosi in tre set a spese rispettivamente dello spagnolo Oriol Roca Batalla (alla posizione 189 al mondo) e del capitolino Matteo Gigante (n. 182 del ranking). Sconfitti invece Gabriele Piraino ad opera di Marcello Serafini e Francesco Mineo per mano del giovane Andrea De Marchi.

A partire da martedì prossimo, Caruso e Piraino saranno in gara al 15.000 dollari di scena a Catania presso la Tennis School Monte KàTira.

Tc Sinalunga – Ct Palermo 4-2

Marcello Serafini b. Gabriele Piraino 6-1 6-3

Alessandro Giannessi b. Matteo Gigante 2-6 6-2 6-3

Salvatore Caruso b. Oriol Roca Batalla 6-1 5-7 6-4

Andrea De Marchi b. Francesco Mineo 6-1 6-1

Matteo Gigante – Luca Vanni b. Gabriele Piraino – Francesco Mineo 6-4 6-3

Marcello Serafini – Oriol Roca Batallab. Alessandro Giannessi – Salvatore Caruso 7-6 6-2

Tc Rungg Bolzano – Ct Palermo 1-3

Federica Bilardo b. Verena Meliss 6-3 6-7 6-4

Dalila Spiteri b. Giorgia Pedone 6-4 0-6 7-6

Anastasia Abbagnato b. Lara Pfeifer 6-2 6-2

Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone b. Dalila Spiteri – Verena Meliss 6-3 6-2

