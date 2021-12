Sempre più destinazioni raggiungibili dall’Italia, grazie a Wizz Air: ecco le dodici nuove rotte

Milano: Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita d’Europa, ha appena annunciato dodici nuove tratte nazionali e internazionali per volare dall’Italia. I biglietti per tutte le dodici nuove tratte sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ.

Un’Italia sempre più centrale all’interno dei piani di crescita di Wizz Air, che a pochi giorni dalla fine dell’anno ha annunciato l’inaugurazione di ben 12 tratte che potenzieranno tanto il traffico domestico quanto quello internazionale. L’esotica Marrakech, l’opulenta Dubai, la magica Praga, e ancora le meravigliose e assolate isole greche Corfù, Creta e Mykonos: queste sono solo alcune delle numerose mete internazionali che, nel 2022, saranno comodamente raggiungibili dagli aeroporti internazionali italiani. Ma c’è di più!

Per continuare a valorizzare la bellezza e l’importanza strategica del nostro territorio, tra le novità annunciate da Wizz Air ci sono anche tante rotte nazionali che potenzieranno il traffico non solo con il sud Italia ma anche con le isole. In particolare, in arrivo nuovi collegamenti per la Sardegna, grazie alle nuove tratte Venezia – Olbia e Bari – Olbia, e per la Calabria, con un nuovo e importantissimo canale tra l’aeroporto di Torino – Caselle e Lamezia Terme.

“Oggi siamo lieti di sottolineare il nostro forte impegno verso l’Italia annunciando dodici nuove rotte internazionali e nazionali. Con questo annuncio stiamo portando ai viaggiatori italiani più opportunità per visitare i parenti o godersi le tanto attese vacanze durante l’estate. Grazie alle migliorate misure sanitarie di Wizz Air a bordo, inoltre, i passeggeri possono godersi il viaggio sentendosi sicuri e comodi.” ha dichiarato Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Quella di Wizz Air, inoltre, è una una flotta di aeromobili giovane e all’avanguardia, che si distingue per la capacità di ospitare a bordo un maggior numero di passeggeri mantenendo anche delle ridotte emissioni di CO 2 e confermandosi come la scelta migliore per tutti coloro che desiderano viaggiare senza avere un impatto negativo sull’ambiente.

LE NUOVE ROTTE DI WIZZ AIR DALL’ITALIA

DESTINAZIONE FREQUENZA TARIFFA A PARTIRE DA* PARTENZA Bari – Dubai Venerdì 29,99 EUR 4 febbraio 2022 Roma Fiumicino – Marrakech Giovedì, domenica 34,99 EUR 29 settembre 2022 Katowice – Napoli Lunedì, venerdì 14,99 EUR 28 marzo 2022 Milano Malpensa – Praga Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica 19,99 EUR 27 marzo 2022 Napoli – Nizza Martedì, giovedì, sabato 14,99 EUR 29 marzo 2022 Palermo – Praga Lunedì, venerdì 19,99 EUR 20 maggio 2022 Lamezia Terme – Torino Lunedì, mercoledì, venerdì 9,99 EUR 28 marzo 2022 Bari – Creta Mercoledì, domenica 29,99 EUR 6 luglio 2022 Bari – Olbia Giovedì, domenica 9,99 EUR 7 luglio 2022 Catania – Mykonos Giovedì, domenica 19,99 EUR 16 giugno 2022 Napoli – Corfù Martedì, sabato 19,99 EUR 14 giugno 2022 Venezia – Olbia Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica 9,99 EUR 27 marzo 2022

