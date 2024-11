SENHIT ”DANGEROUS”, DISCO PIÙ TOUR

La Freaky Queen presenta l'”EUROVISION ON TOUR 2024″ L’attesissima tournée che porterà in tutto il mondo le star più amate dell’Eurovision, e tra i protagonisti c’è Senhit, che non solo si esibirà ma sarà anche la conduttrice dell’intero tour. L’apertura è stata il 25 ottobre al Teatro Magno di Madrid.

Senhit, molto amata dal pubblico eurovisivo grazie alle sue tre partecipazioni (2011, 2020 e 2021) rappresentando San Marino, torna alla ribalta con questa iniziativa internazionale. Il tour la vedrà nelle principali città europee ed extra, inclusi Paesi come Svezia, Regno Unito, Australia e Paesi Bassi.

Il tour arriva in un momento particolarmente propizio per Senhit, che ha appena pubblicato il suo nuovo album, “DANGEROUS”. Il disco, prodotto da Panini, comprende 11 tracce e collaborazioni con artisti internazionale , ai più ormai conosciuti, come Flo Rida, Steve Aoki, Tory Lanez, Benny Benassi e Stefy De Cicco. Il singolo principale, “DANGEROUS“, sembra già farsi strada tra gli ascoltatori più in target.

“Freaky Queen“, grazie alla personalità trasmessa a brani come “Adrenalina” (portato all’Eurovision 2021 insieme a Flo Rida) oppure grazie alle performance curate dal regista Luca Tommassini. Con il suo recente singolo “Pow” ed una rivisitazione di “I am what I am” di Gloria Gaynor, Senhit continua a diffondere contenuti in linea con la propria personalità artistica. L’ Eurovision Tour potrebbe quindi essere l’ennesima tappa di una carriera condotta ad un ritmo costante.

Prossime tappe: 3 novembre – Parigi, Francia (Casino de Paris), 7 novembre – Londra, Regno Unito (HERE at OUTERNET), 10 novembre – Varsavia, Polonia (Progresja), 13 novembre – Brisbane, Australia (The Tivoli), 15 novembre – Melbourne, Australia (Palais Theatre), 17 novembre – Sydney, Australia (ENMORE), 12 gennaio – Amsterdam, Paesi Bassi (AFAS Live).

di Marika Prudenzano

Foto ufficio stampa