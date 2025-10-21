Sento”, il nuovo singolo di Salvatore Petrotto: musica, emozioni e impegno sociale

Il cuore che batte come ritmo, il respiro che diventa melodia, il vento e il sole che trasformano i sentimenti in immagini sonore.

È da questa intuizione che nasce “Sento”, il nuovo singolo del professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante ficarazzese che, ancora una volta, dimostra di non fermarsi mai. Il brano, undicesimo della sua carriera, sarà disponibile dal 22 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali.

Per Salvatore Petrotto la musica non è soltanto una professione, ma una necessità vitale. Da anni affianca l’attività di violinista di fila presso l’Orchestra Sinfonica Siciliana a una carriera discografica costruita passo dopo passo, tra concerti, collaborazioni e brani che raccontano emozioni autentiche e universali.

Il nuovo singolo “Sento” è un viaggio dentro le emozioni: l’amore inteso come forza che muove, come energia che guida non solo verso una persona, ma verso la vita stessa. Nel testo si intrecciano immagini poetiche – il battito del cuore come ritmo, il respiro che si fa melodia, il sole e il vento come simboli di libertà e rinascita, il mare che chiama e invita a partire – trasformando sensazioni intime in un linguaggio musicale capace di arrivare a chiunque.

La registrazione è avvenuta in Live Home, con la partecipazione delle vocalist Marilena Mastrilli, Desirée Di Paola e Giusu Oliveri, che hanno contribuito con le loro voci a dare maggiore forza e armonia al brano. Un lavoro corale che conferma la capacità di Petrotto di valorizzare i talenti con cui collabora.

Già prima dell’uscita ufficiale, una bozza del singolo condivisa sui social ha riscosso grande entusiasmo, con centinaia di commenti e condivisioni spontanee. Un segnale chiaro che “Sento” ha già iniziato a parlare al cuore del pubblico.

Ma nella musica di Petrotto c’è sempre qualcosa di più: un impegno costante per temi sociali e civili. Tutti i suoi brani portano messaggi contro ogni forma di violenza, bullismo e razzismo, promuovendo invece valori di rispetto, solidarietà e pace.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerose iniziative benefiche e progetti televisivi, tra cui 30 Ore per la Vita, Telethon, concerti di solidarietà e manifestazioni per l’Ucraina, spesso trasmesse anche in RAI. La sua musica è sempre stata un veicolo di speranza e di un messaggio chiaro: la cultura e l’arte possono unire le persone e diventare strumenti di cambiamento.

“Non si ferma mai” non è solo uno slogan, ma il modo in cui Petrotto vive la sua arte. Un artista che guarda lontano, con l’obiettivo di portare la propria musica in tutto il mondo, come linguaggio universale di pace, amore e rinascita.

Parlando del nuovo singolo, racconta:

«Ogni canzone è un viaggio. Sento è quello che ho fatto dentro me stesso, ascoltando le emozioni che mi attraversano ogni giorno. Spesso non servono grandi parole: basta fermarsi, respirare e lasciarsi guidare da ciò che si prova. Con questo brano voglio ricordare che la musica può abbattere muri, unire le persone e diffondere un messaggio di amore e speranza».

Con “Sento”, Salvatore Petrotto raggiunge l’importante traguardo dell’undicesimo singolo ufficiale, confermandosi un artista completo, capace di unire sensibilità musicale, impegno sociale

