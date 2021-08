Sequestrati oltre 22 kg. di prodotti ittici, tra cui calamari, gamberi e sogliole, decongelati nelle acque del porto peschereccio di Trapani e commercializzati come freschi ed appena pescati da un venditore ambulante operante nel Comune di Salemi, in violazione delle minime condizioni e requisiti igienico sanitari da rispettare.

Questo è il risultato ottenuto nella mattinata odierna dalla mirata attività di appostamento, vigilanza e controllo svolta dai militari della Guardia Costiera di Trapani in stretta collaborazione con quelli della Guardia Costiera di Mazara del Vallo, che sono riusciti a individuare, seguire e cogliere “sul fatto” il venditore ambulante proprio nel momento della consegna del prodotto al titolare di un centro di ritrovo per bambini (ludoteca) nel Comune di Salemi, che lo aveva appena acquistato come fresco, ignaro delle numerose violazioni commesse dal fornitore.

Il venditore ambulante in questione, originario di Trapani, è stato seguito e monitorato dai militari della Capitaneria che, inizialmente, hanno “cristallizzato” con appositi rilievi fotografici il decongelamento dei prodotti ittici direttamente nelle acque del porto peschereccio di Trapani e poi, con il successivo intervento diretto al momento della vendita, le violazioni delle normative sulla corretta conservazione, commercializzazione e tracciabilità dei prodotti ittici offerti al consumatore finale.

L’esito dei controlli è sfociato nel sequestro degli esemplari offerti in vendita, giudicati non idonei al consumo umano dal medico veterinario intervenuto e la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria del trasgressore per il reato detenzione e vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

L’attività in questione s’inserisce in una più ampia operazione di controllo del territorio di giurisdizione tesa a prevenire e scongiurare il commercio abusivo dei prodotti non tracciati e privi dei minimi requisiti sanitari provenienti dalla “filiera ittica”, in modo da reprimere i comportamenti scorretti posti in essere in violazione della vigente normativa di settore che vengono perpetrati all’interno del porto peschereccio di Trapani, allo scopo di tutelare invece la locale marineria che adotta idonee misure di prelievo, trasporto, sbarco, conservazione e vendita del pescato catturato giornalmente in mare. In ragione dell’approssimarsi dei giorni di maggiore afflusso di turisti e diportisti sulle coste trapanesi e nelle isole Egadi, i controlli sulla “filiera ittica” verranno ulteriormente intensificati, con particolare attenzione al mercato ittico ed al porto peschereccio di Trapani, a difesa e tutela del consumatore finale

CS