Sequestrato allevamento zootecnico. Animali costretti a vivere tra rifiuti speciali, scarti alimentari e cumuli di letame

I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla repressione e contrasto degli illeciti nel settore zootecnico, in particolare sulla filiera delle carni, supportati da personale della locale A.S.P., hanno proceduto al sequestro preventivo di un allevamento suino ed equino della provincia etnea.

Una serie di violazioni alle norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali che costringevano 18 capi suini e 3 equini a vivere tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi, in condizioni precarie ed irrispettose della dignità animale.

I militari, al termine dell’ispezione, hanno deferito i titolari all’Autorità Giudiziaria competente e sottoposto a sequestro preventivo un complesso aziendale di circa due mila metri quadrati, 21 capi di bestiame e 29 confezioni di farmaci (in parte già utilizzate), detenute in difetto di prescrizione medica all’interno di un frigorifero in disuso.

In relazione all’intervento descritto nel presente comunicato stampa, operato dal Nucleo

Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale.