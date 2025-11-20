La Polizia Locale di Trapani ha sequestrato un motocarro, utilizzato per il trasporto di materiali ferrosi ed elettrodomestici dismessi, risultato privo di targa, senza assicurazione e condotto da persona sprovvista di patente.

Per lo stesso soggetto si tratta del secondo mezzo irregolare sequestrato nel giro di pochi mesi. “Lo smaltimento illecito è un problema reale, non un “servizio alla comunità”. È fondamentale chiarire che queste attività non offrono un servizio alla cittadinanza. Al contrario, alimentano circuiti di smaltimento illecito dei rifiuti, che spesso terminano in discariche abusive, alvei di torrenti o in zone periferiche, generando degrado ambientale, costi per l’amministrazione e rischi per la salute pubblica”, dichiarano il Comandante Ignazio Bacile ed il Sindaco Giacomo Tranchida”.



Il motocarro è stato rimosso e posto sotto sequestro presso il deposito autorizzato. “I controlli proseguiranno con continuità per garantire sicurezza, legalità e una corretta gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio comunale”, sottolinea il Comandante Bacile.



Il Sindaco Tranchida evidenzia come “La sicurezza e la legalità sono priorità assolute per l’Amministrazione comunale di Trapani. Non tolleriamo comportamenti che mettono a rischio la vita dei cittadini e danneggiano l’ambiente. Abbiamo da poco dotato il comando di Polizia Locale di un drone ‘a tia taliu’ che sta coadiuvando l’ottimo lavoro svolto dai componenti del nucleo. Ringrazio la Polizia Locale, quindi, per il lavoro instancabile e continuo che svolge per garantire la sicurezza e la legalità sul nostro territorio. Invito tutti i cittadini a collaborare con le autorità per contrastare fenomeni illeciti e promuovere una convivenza civile e rispettosa dell’ambiente”.

Com. Stam. + foto