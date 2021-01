Su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un ulteriore sequestro beni per un valore complessivo di circa 400.000 euro a carico di:

CIRESI Girolamo, 72 anni, in atto agli arresti domiciliari nel comune di Palermo, tratto in arresto nell’ambito dell’operazione denominata “PANTA REI” per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Borgo Vecchio, in particolare per essersi occupato costantemente di attività estorsive a imprese ed esercizi commerciali della zona.

Il quadro probatorio raccolto nell’ambito delle indagini patrimoniali, intraprese subito dopo il suo arresto, è stato in grado di dimostrare come anche tali beni nella disponibilità di CIRESI Girolamo, oltre a quelli già sequestrati nel luglio dello scorso anno, fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite, consentendo al Tribunale di Palermo di emettere l’odierno provvedimento di sequestro riguardante i sottonotati beni:

nr. 1 appartamento sito in Palermo zona Arenella;

nr. 1 villetta sita in Villagrazia di Carini zona Piraineto (PA).