Sequestro beni nei confronti di un soggetto appartenente alla famiglia mafiosa “Romeo – Santapaola”

In data odierna, i Carabinieri del ROS, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Messina,

hanno dato attuazione ad un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di beni emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di un appartenente alla famiglia mafiosa “Romeo-Santapaola”, operante a Messina e cellula di cosa nostra catanese, diretta emanazione della più nota famiglia mafiosa dei SANTAPAOLA.

Il provvedimento ablativo scaturisce dagli accertamenti di carattere patrimoniale svolti dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale che hanno consentito di documentare come il proposto, arrestato il 6 luglio del 2017 nell’ambito dell’operazione cd “Beta”, condotta dal ROS sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, avesse nella propria disponibilità beni frutto di attività illecite o del loro reimpiego considerati sproporzionati rispetto al reddito dallo stesso dichiarato negli anni. Ed è così che l’analisi delle condotte di reato poste in essere dall’interessato, interpolate con il patrimonio nella sua disponibilità, ha permesso di rilevare che i beni fossero stati acquisiti attraverso il reimpiego di profitti derivanti dalla gestione di società costituite con denaro di provenienza illecita,

Infatti, le indagini avevano portato all’arresto e alla condanna in via definitiva del proposto alla pena di anni 8 e mesi 3 di reclusione per la sua partecipazione all’associazione mafiosa promossa da ROMEO Francesco e diretta da ROMEO Vincenzo, collegati al clan Santapaola-Ercolano di Catania, e per averne curato il rafforzamento tramite attività economiche illecite e mediante il riciclo di denaro derivante da attività criminose.

Pertanto, il Tribunale di Messina ha disposto il sequestro di beni immobili per un valore complessivo di Euro 400.000. Si tratta di un appartamento adibito a civile abitazione e due terreni coltivati ad agrumeto tutti ubicati a Messina.

Il provvedimento si inserisce in un’ampia manovra di contrasto alla criminalità di tipo mafioso che l’Arma dei Carabinieri sta conducendo sotto l’egida della Procura Distrettuale dl Messina.

Quanto sopra ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, precisando che il provvedimento dj sequestro adottato può essere modificato o revocato attraverso il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione e che tali successivi gradi di giudizio, nel contraddittorio tra accusa e difesa davanti a/ giudice terzo e imparziale, possono anche concludersi