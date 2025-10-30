Serata danzante abusiva in un residence di Partanna Mondello: denunciati il titolare e il DJ

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla Questura di Palermo, finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità diffusa, abusivismo e violazioni in materia di pubblica sicurezza, lavoro e igiene, personale del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale congiuntamente a personale dell’Asp di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri (Nil) ha effettuato mirati controlli amministrativi in alcuni locali situati all’interno del quartiere Partanna Mondello.

L’intervento trae origine da numerosi esposti pervenuti al Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, nonché ad altre articolazioni della Questura, al Comune e ad altre Forze di Polizia, relativi alla segnalazione di presunte situazioni di illegalità e irregolarità all’interno di una struttura ubicata all’interno di un residence privato.

Le segnalazioni evidenziavano il presunto svolgimento di attività di intrattenimento non autorizzate, in assenza dei necessari requisiti di sicurezza e igiene, nonché il possibile impiego di personale non regolarmente assunto.

Nel corso del controllo gli agenti hanno riscontrato una serata danzante organizzata in occasione di una festa di laurea, con la partecipazione di circa 40 persone e la presenza di un Dj che diffondeva musica tramite casse acustiche e console, sebbene sprovvisto del prescritto patentino SIAE.

Le verifiche hanno permesso di accertare diverse violazioni di natura sia penale che amministrativa.

Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, in quanto sprovvisto della prescritta licenza e per violazione della legge sulla protezione dei diritti d’autore.

A carico del Dj è stata contestata analoga violazione della normativa sul diritto d’autore per la diffusione di musica senza patentino SIAE.

Nella circostanza è stato eseguito il sequestro probatorio di un supporto informatico contenente numerosi file audio utilizzati durante la serarta danzante

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate è stato inoltre disposto il sequestro preventivo di un’area adibita al ballo di circa 39 mq e delle attrezzature tecniche utilizzate per l’evento musicale (casse e console) con l’apposizione dei sigilli.

I sequestri sono stati convalidati dalla competente Autorità Giudiziaria.

Il personale dell’Asp di Palermo ha elevato sanzioni amministrative per gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie, mentre i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri (Nil) hanno proceduto ad ulteriori contestazioni penali e amministrative per impiego di lavoratori non regolari e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Polizia di Stato proseguirà anche nelle prossime settimane con i controlli presso esercizi pubblici e luoghi della movida, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di abusivismo, garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il regolare svolgimento delle attività ricreative nel rispetto delle norme.

Giova precisare che gli odierni indagati, sono, allo stato, indiziati in merito al reati contestati e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.