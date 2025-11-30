Serata per l’eliminazione della violenza di genere: i Carabinieri attori del progetto

Novi Ligure – Grande partecipazione all’incontro “Chiedi di Lucia”, la serata tenutasi in biblioteca nell’ambito degli appuntamenti dedicati alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Organizzata dalla “Consulta Pari Opportunità”, diretta dalla professoressa Lucina Alice, in collaborazione con la “Consulta del Volontariato”, rappresentata dal Presidente del Consiglio Comunale, avvocato Teresa Mantero, l’evento ha avuto tra i relatori i Carabinieri della locale Compagnia.

La conferenza è stata aperta, al cospetto dei moltissimi i presenti, soprattutto volontari delle associazioni in difesa dei diritti delle donne, dalla dottoressa Carlotta Sartorio, vicepresidente di ME.Dea, l’associazione capofila nella difesa delle donne, seguita da un saggio maturato sull’esperienza della dottoressa Daniela Campasso, già Dirigente della Polizia, e dall’intervento dei Carabinieri, che hanno condiviso consigli sulla prevenzione e indicazioni su come emanciparsi dalle violenze, rivolgendosi con fiducia alle Stazioni sul territorio.

Il confronto, ricco di contenuti e interventi, ha contribuito ad approfondire buone pratiche e strumenti per riconoscere, proteggere e aiutare le donne vittime di violenza.