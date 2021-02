MADE4ART è lieto di presentare presso la nuova sede in Via Ciovasso 17 a Milano, nel cuore di Brera, un’esposizione personale di opere su carta dell’artista, poeta, compositore e musicista Sergio Armaroli (1972), un progetto a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

In mostra presso MADE4ART una selezione di lavori che ripercorre il lungo percorso di sperimentazione artistica di Sergio Armaroli su quel fragile e delicato supporto, così adatto a ricevere l’intuizione creativa dell’istante e il gesto spontaneo ancora “aperto” e suscettibile di variazioni, che è la carta. Studi accademici, bozzetti, collage, opere grafiche, composizioni figurative e astratte, incompiuti, interventi a matita, inchiostro o carboncino, tempera o acquerello: KAARTE offre all’osservatore una serie di opere tra loro differenti per tecnica di realizzazione e soggetto, per significato e resa estetica, scelte in base a dei Motivi ricorrenti nella produzione di Armaroli, che l’artista porta avanti nel corso del tempo attraverso sempre nuovi sviluppi e rinnovate suggestioni ma senza limitazioni a livello cronologico e senza ordine di continuità. Pensieri, idee, percezioni, sensazioni che si presentano e ripropongono, segni che appartengono a un comune alfabeto, ricerche che vanno sempre oltre e che non trovano mai il proprio epilogo.

«I miei Motivi sono anche i miei incompiuti: frammenti di frammenti.

La Kaarte sono le tracce: carte di-segni. Progetti di fallimenti. E cedimenti.

… quello che viene lasciato, liberato e cadere nel vuoto estremo dell’atto».

Sergio Armaroli

La personale di Sergio Armaroli sarà aperta al pubblico dal 22 febbraio all’8 marzo 2021, visitabile prenotando il proprio appuntamento con una mail a info@made4art.it. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design sarà anche possibile fissare un colloquio telefonico o tramite videochiamata Skype. In occasione dell’esposizione verrà presentato presso lo spazio d’arte milanese il volume della Collana MADE4ART KAARTE. Opere su carta, catalogo generale dei lavori su carta realizzati da Sergio Armaroli dai primi anni ’90 ad oggi.

Sergio Armaroli. KAARTE

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

22 febbraio – 8 marzo 2021

Lunedì ore 15 – 19.30, martedì – venerdì ore 10 – 19.30, sabato ore 15 – 18

Esposizione visitabile esclusivamente su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti

sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Catalogo della Collana MADE4ART

disponibile in sede e scaricabile gratuitamente da www.made4art.it

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la culturaVia Ciovasso 17, 20121 Milano

Fermate metropolitana Lanza, Cairoli, Montenapoleone

www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.23663618

Scopri le opere di Sergio Armaroli sul sito Internet MADE4EXPO www.made4expo.it

la galleria d’arte online di MADE4ART

l’arte di qualità per la tua collezione o per un regalo esclusivo

