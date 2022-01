“Sergio Armaroli. Pentrarto | Quasi pittura” presso MADE4ART Milano

A un anno di distanza dall’apertura della nuova sede nel cuore di Brera, MADE4ART di Milano è lieto di presentare Pentrarto | Quasi pittura, esposizione personale dell’artista, poeta, compositore e musicista Sergio Armaroli, un progetto a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

In mostra presso MADE4ART una serie di opere su tela realizzate da Sergio Armaroli nel corso del suo lungo e articolato percorso creativo. La tela, un supporto impiegato dall’artista per condurre la propria sperimentazione attraverso tecniche diverse e ricorrendo a svariati stili, per Armaroli si rivela un punto fermo per comunicare idee e pensieri, rappresentare e sintetizzare il mondo esterno e la propria interiorità, suscitare interrogativi e invitare alla riflessione. Alle pareti dello spazio d’arte milanese si troveranno a dialogare lavori astratti e figurativi, studi e collage, che verranno disposti dall’artista nel corso di una performance che si terrà il giorno dell’apertura della mostra: una selezione di opere compresa nel Catalogo Generale dell’opera pittorica a lui dedicato, inserito nella Collana MADE4ART, che verrà presentato per la prima volta in quell’occasione.

La personale di Sergio Armaroli sarà aperta al pubblico dall’11 al 24 gennaio 2022, visitabile prenotando il proprio appuntamento con una mail a info@made4art.it; apertura dell’esposizione su invito martedì 11 gennaio dalle ore 17 alle 19. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design sarà anche possibile fissare un colloquio telefonico o tramite videochiamata Skype.

«Da piccoli disegni a dipinti di grande formato fino alle performance dove l’inclusione di suoni e rumori regalano un’esperienza totale, le opere di Armaroli parlano attraverso linguaggi e tecniche differenti, svelando stati d’animo, comportamenti e azioni che per essere compresi all’origine necessitano di un’indagine di tutta la sua evoluzione, come un enorme atlante che si racconta per immagini, vibrazioni e gesti. […] La sua arte è il risultato di un modo d’essere, quello dell’Artista, è il cammino condotto tra studio e scoperta che mai si esaurisce e che trova in ogni sua opera la tappa di un nuovo inizio, come metafora di una nuova vita». Elena Amodeo

«La sua continua ricerca nel campo della pittura non è differente da quella che l’artista porta avanti nell’utilizzo di tecniche e generi diversi, anche all’apparenza stilisticamente piuttosto lontani tra loro, e trova riscontro anche nel suo essere alternativamente – talvolta contemporaneamente – pittore, musicista, poeta e performer: una figura d’artista in senso ampio e in continua evoluzione, che rinuncia volutamente a una manifesta riconoscibilità per procedere con libertà nel proprio

cammino». Vittorio Schieroni

Sergio Armaroli

Pentrarto | Quasi pittura

Una mostra in valigia

Con la presentazione del Catalogo Generale dell’opera pittorica

A cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

11 – 24 gennaio 2022

Apertura esposizione su invito martedì 11 gennaio ore 17 – 19

Lunedì ore 15 – 19.30, martedì – venerdì ore 10 – 19.30, sabato ore 15 – 18

Esposizione visitabile su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti

sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Catalogo della Collana MADE4ART

disponibile in sede e scaricabile gratuitamente da www.made4art.it

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura Via Ciovasso 17, Brera District, 20121 Milano, Italia

Fermate metropolitana Lanza, Cairoli, Montenapoleone

www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.23663618

Scopri le opere di Sergio Armaroli sul sito www.made4expo.it

la galleria d’arte online di MADE4ART

l’arte di qualità per la tua collezione o per un regalo esclusivo