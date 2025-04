Seria A1 Softball, il Saronno vince a Parma

Sweep esterno per la Inox Team Saronno che a Parma vince in scioltezza per due a zero contro il Gruppo Oltretorrente. Ottimo debutto sia delle americane Caudill e Peterson, che di tutto il roster.

GARA 1: Spinge subito forte la Inox Team Saronno che chiude il primo inning sul 3-0 grazie alla parte alta del suo line-up il capitano Rotondo in base ball, Peterson al debutto batte un singolo al centro, ci pensa Bartoli in tripla a spingere le prime due a punto, si sacrifica Cianfriglia per il corridore in terza base, De Luca batte un doppio ma non arrivano altri punti. Nella parte bassa Toniolo in pedana lascia giocare poco, stabilisce una bella intesa con Peterson per la prima volta in ricezione.

Nel secondo gioco le giovani saronnesi impegnano la lanciatrice avversaria, arriva il 4-0 con Rotondo in terza base che corre a punto sul singolo della ceca Saviola.

Il Parma cerca di cambiare strategia nel 4° inning, sostituendo anche i corridori presenti riuscendo a coprire la prima e la terza base, ma le ragazze di Willy Pino reggono l’urto e chiudono senza subire punti.



Da lì in poi le difese prendono il sopravvento, il 5-0 saronnese arriva nell’ultima rotazione sul bunt di sacrificio di Anselmi che manda Cianfriglia a punto.



GARA 2: Sale in cattedra Taylor Caudill, la velocità del suo lancio lascia poco scampo alle avversarie. Come gara 1 Saranno scappa subito, il Line-up nero azzurro è prolifico. Grazie a questo Willy Pino riesce a dare spazio anche ad Ilaria Treccani in pedana.



Anche qui Rotondo, Bartoli, Cianfriglia, Saviola, Peterson, De Luca che è libera dalla ricezione è risultata determinante in attacco, le giovani Anselmi, Nardini, Franzosini, Rui, Pouye, Lenoci e Treccani hanno giocato veramente bene.

