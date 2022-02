Serie A 4a giornata: nel Master Round Milano e Vicenza devono difendersi in trasferta. Playoff Round scontro diretto Monleale-Trieste

I campioni d’Italia dei Diavoli Vicenza fanno visita al Padova che nel Master Round è tornata a stupire. Trasferta anche per il Milano che, con pochi allenamenti nelle gambe, è attesa da Bellini e compagni che sognano lo sgambetto

Non sappiamo voi, ma noi dopo lo scorso turno abbiamo alzato l’asticella delle nostre aspettative. Sembra che questa seconda fase di campionato di Serie A abbia rinvigorito più di qualche formazione e che stia dando vita ad un post regular season davvero elettrizzante. Vi avevamo detto già che se pensavate di esservi divertiti sabato scorso avreste dovuto buttare un occhio a questa prossima giornata e sfregarvi le mani. Non sappiamo come abbiano trascorso la settimana le varie squadre, ma di certo noi l’abbiamo fatto contando i giorni che ci separano dal primo ingaggio della quarta giornata del Master e del Playoff Round. Nella prima fascia l’Asiago (già fermo sabato scorso) si siederà a guardare, sfruttando il suo turno di riposo, come se la caveranno le compagne di viaggio, tra l’altro impegnate in incroci da capogiro. Nel gruppo delle inseguitrici invece sarà ai box il Cittadella che aspetterà sull’uscio, da diretta interessata, di scoprire come andrà a finire l’interessantissimo scontro tra Monleale e Trieste.



Incroci pericolosi – mai e poi mai consiglieremmo a qualcuno di accelerare in prossimità di un incrocio, soprattutto se ad alto rischio, ma questo è uno di quei casi in cui avere prudenza e rallentare porterebbe più svantaggi che vantaggi. Ecco quindi che i Ghosts Padova devono spingere sul gas e tirare diritti anche se è rosso, soprattutto se è il colore dei Diavoli Vicenza. Al Pala Travain andrà in scena un derby veneto da brividi dove i giovani di casa, che sembrano aver ritrovato la strada del gioco e della vittoria, sono chiamati a passare questo passaggio a livello senza essere travolti dal treno ad alta velocità guidato da Sigmund e compagni. Proprio la formazione berica sta dimostrando una crescita costante difficile da frenare e sulla pista patavina può continuare la sua scia di concreti successi senza farsi distrarre dalla velocità, come ammette Davide Dal Sasso: << Sarà una partita da giocare al massimo. Loro hanno vinto con Asiago, perso con Milano di misura e vinto con Ferrara ai rigori. Questo conferma che sono una buona squadra e che possono impegnare chiunque. Dovremo quindi dare il cento per cento e giocare come sappiamo >>. Padova proverà però a cercare tranquillità nel calore del pubblico di casa e dalla pista amica, ma soprattutto continuerà a non fare troppi calcoli e giocherà cavalcando l’onda verde del Master Round che finora non le ha creato intoppi e rallentamenti. A parlare per i Ghosts alla vigilia è Lorenzo Campulla, il più giovane del gruppo, ma con le idee molto chiare: << Contro Vicenza sarà una partita molto difficile, sono una squadra lunga e completa in ogni posizione. Sanno essere molto pericolosi in attacco e in difesa non sono da meno. Anche se i pronostici sono dalla loro parte, cercheremo di scendere in campo con il giusto atteggiamento per fare una bella partita. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: vincere! >>.

Dopo la sbandata proprio contro Padova (KO ai rigori, come già in Coppa Italia), il Ferrara torna in pista, in casa, contro l’HC Milano. Una gara alla quale gli estensi dovranno presentarsi a mente sgombra, allontanare i ”fantasmi” della gara precedente e giocare per “rialzare la testa”. Un match importante, quasi fondamentale sotto il punto di vista del morale, per la squadra del duo Bellini-Crivellari al quale spetta di bloccare l’altra pretendente al titolo tricolore. Gli emiliani non hanno iniziato nel migliore dei modi questo Master Round e sono riusciti finora a raccogliere solo un punto al termine della gara persa ai rigori proprio contro la squadra di coach Cantele. Milano invece, tra riposo e posticipo della gara della scorsa settimana, potrebbe rischiare di avere poco ritmo e pochi allenamenti, ma è anche squadra che nelle difficoltà riesce sempre a tirare fuori grandi prestazioni, come tiene a precisare anche coach Sommadossi: << Arriviamo a questa difficile trasferta con pochi allenamenti nelle gambe per l’indisponibilità della nostra pista, ma cercheremo come sempre di dare il massimo per centrare tre punti importanti >>. Una gara nella quale potrebbero risultare determinanti più le qualità mentali che quelle fisiche. Una gara tutta da gustare nonostante l’assenza (ormai definitiva per questa stagione) del “Mago di Molina”, Alessio Lettera, finito proprio ieri “sotto ai ferri per la ricostruzione dei legamenti del ginocchio destro infortunato ancora a Novembre scorso. Ad Alessio, faro oltre che del Ferrara anche della nazionale azzurra, gli auguri di pronta e completa guarigione da parte di tutta la redazione Inline – Fisr.



Situazione calda – Si alza la temperatura nel Playoff Round dove inevitabilmente arrivano i primi scontri diretti nella zona alta della classifica. Tra Monleale Sportleale e Edera Trieste si incrociano strade e sguardi, quelli di chi vuole avere la meglio l’uno sull’altro. Le due si stanno “litigando” il primo posto, ognuna sfruttando il turno di riposo dell’altra, ma ora è giunto il momento del confronto diretto. Edera è avanti di due lunghezze, una distanza esigua che potrebbe essere non solo azzerata ma che potrebbe addirittura portare in vantaggio i piemontesi in caso di vittoria. Fattori che rendono davvero interessante questo scontro tutto da seguire dove non mancheranno le sorprese. Dallo spogliatoio triestino ci giungono le dichiarazioni pre-gara di Klemen Sodrznik che sembra avere sensazioni positive al riguardo: << Nonostante le grandi difficoltà patite da inizio stagione siamo felici del campionato che stiamo conducendo. Il roster è sempre troppo corto per scendere in campo tranquilli, ma come al solito ce la metteremo tutta e se la concentrazione sarà massima possiamo aspirare al risultato pieno>>.



In terra emiliana la Lepis prova a giocarsi tutto contro il Cus Verona. Una gara apparentemente scontata dove i favori del pronostico pendono dalla parte degli ospiti, ma ancora una volta ci si aspetta uno slancio di orgoglio dei “lupi” ancora alla ricerca dei loro primi punti in questa stagione. Piacenza infatti non ricorderà questo campionato con piacere, ma c’è ancora qualche possibilità di renderlo meno amaro, ad iniziare da questo sabato. Tanto per cambiare però l’obiettivo non sarà dei più semplici anche perché Verona, a riposo la scorsa settimana, ha necessità impellenti di punti proprio per allontanarsi dalla posizione pericolosa che vorrebbe dire Play Out retrocessione. Dalla serie: prevenire è meglio che curare. I gialloblù, sfruttando il riposo del Cittadella, possono infatti mettere un piede avanti e conquistare la terza posizione in classifica che, seppur temporanea, darebbe loro un po’ di tranquillità ma soprattutto qualche risposta come si intuisce dalla parole del responsabile del settore hockey Rossano Freschi: << C’è da capire se la sosta sia riuscita a fare un po’ di chiarezza nel gruppo dopo l’opaca prestazione di Cittadella. Parliamoci chiaro, i problemi dei ragazzi pare siano più di testa che di gambe, in particolare nella solita “generosità“ nel concedere superiorità numerica agli avversari. Ma, detto ciò, siamo pronti ad affrontare una trasferta come quella di Piacenza, dove sicuramente i padroni di casa vorranno cercare di prendersi i primi punti da inizio stagione >>.



Ve ne abbiamo parlato come se fossero tutte gara normali, scontate, ma sappiamo benissimo che non sarà così. L’unica cosa del quale siamo certi è che non sarà un sabato tranquillo.





Serie A – il programma della 4a giornata di Master Round (sabato 26 febbraio 2022)

Ore 18:30 Ghosts Padova – Diavoli Vicenza (Arbitri: Slaviero e Rigoni Matteo)

Ore 18:30 Ferrara Warriors – HC Milano (Ferrini e Gallo)

Riposa: Asiago Vipers



Serie A – il programma della 4a giornata di Playoff Round (sabato 26 febbraio 2022)

Ore 18:00 Monleale Sportleale – Edera Trieste (Zoppelletto e Chiodo)

Ore 20:30 Lepis Piacenza – Cus Verona (Mancina e Niederegger)

Riposa: Cittadella Hockey



Classifica del Master Round (tra parentesi i punti bonus):

Diavoli Vicenza punti 30 (24), HC Milano** punti 28 (25), Ferrara Warriors punti 19 (18), Ghosts Padova* punti 18 (13), Asiago Vipers punti 17 (17).



Classifica del Playoff Round (tra parentesi i punti bonus):

Edera Trieste punti 18 (12), Monleale Sportleale punti 16 (10), Cittadella Hockey* (6) e Cus Verona (12) punti 12, Lepis Piacenza* punti 0 (0)

*1 gara in più

**1 gara in meno

foto Ceccarelli e Munari

Com. Stam.