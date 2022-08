SERIE A – Folla in vetta alla classifica

“Equilibrio” è il termine adeguato per delineare l’attuale andamento del campionato italiano di calcio. L’intensa fase iniziale di quest’ultimo, per la prima volta nella storia, andrà a metà novembre a lasciare spazio al Mondiale.

Durante la 3^ giornata, conclusa con i match di Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli, nessuna squadra è riuscita a staccare sulle altre piazzandosi in solitaria al primo posto. La squadra di Spalletti, dopo 9 gol nelle prime 2 partite, non è riuscita a sfruttare le palle-gol capitate, ottenendo un solo punto in una delle trasferte più difficili: Firenze. Un punto è stato però una nota positiva per il Lecce, riuscendo dopo 2 buone partite, a guadagnare il primo punto di questo campionato contro l’Empoli. D’altra parte le altre 2 neopromosse, vale a dire Cremonese e Monza, sono ancora a 0 punti. Entrambe, sconfitte per 2-1 rispettivamente da Torino e Udinese, sperano questa sera di ottenere miracolosamente i propri punti contro Roma e Inter.

Le squadre appena citate sono state partecipi del secondo e terzo big match di questa stagione. La vera sorpresa di questa giornata riguarda, in negativo, proprio l’Inter. I neroazzurri sono stati vittima la passata settimana di una tripla batosta. Di fatto al girone di Champions di ferro con Bayern e Barcellona si è aggiunta la pesante sconfitta per 1-3 contro la Lazio di Sarri. I biancocelesti, passando dai giocatori più offensivi come Pedro, Savic o Luis Alberto, alla difesa, hanno senza troppe difficoltà neutralizzato le pedine dell’ex mister Inzaghi. Tra i bocciati dell’Inter spicca Lukaku, poco partecipe e inoltre giorni dopo fermato da un infortunio che, inevitabilmente, lo terrà fuori da appuntamenti fondamentali come il derby e la Champions.

Per ciò che concerne gli infortuni è scontato citare la Juventus di Allegri. Una rosa che, nonostante i 7 punti su 9, sente la pesante assenza di figure fenomenali come quelle di Pogba, Di Maria o di Federico Chiesa. A ciò però risponde presente Vlahovic con la bellissima punizione del primo e unico gol dell’1-1 contro la Roma, trascinata dalla prima marcatura di Abraham.

In pareggio si è conclusa anche Spezia-Sassuolo con i neroverdi lieti del primo gol del neoacquisto Pinamonti, così come lo può essere la Salernitana che con una rosa stravolta dal mercato rifila 4 gol alla Sampdoria.

Ritrova infine la vittoria il MIlan dopo il pareggio di Bergamo. Tra i protagonisti della partita contro il Bologna impossibile non evidenziare le prestazioni dei vari Giroud e Leao, nonché unici 2 marcatori della partita, e di De Ketelaere, autore di un assist. Il belga che va così sempre più a confermarsi un’arma in più dei campioni in carica, sempre più consapevoli delle proprie qualità.

di Roberto Di Cesare