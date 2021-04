L’avvio della semifinale ha sorriso alle due favorite della vigilia che vogliono ora mettersi in discesa verso la Finale Scudetto. Milano può contare sul fattore campo mentre Vicenza deve far visita alla giovane compagine patavina

Neanche il tempo di rifiatare, che si torna a vivere grandi emozioni con la Serie A che si appresta a vivere il secondo atto delle semifinali, passaggio cruciale verso la finalissima scudetto. Siamo infatti alla vigilia di Gara 2 delle semifinali, dopo l’avvio di mercoledì scorso, allorquando abbiamo assistito ai successi di Milano e Vicenza, che si sono imposte rispettivamente contro Asiago e Padova mettendo in discesa il loro cammino. Già nella serata di domani, dunque, nel caso si ripeta questo verdetto, avremmo indicazioni più che sufficienti per pensare ad un quadro più preciso della finale che, come da pronostici della vigilia vedrebbe scontrarsi le due “super potenze” dell’inline moderno: Vicenza e Milano. Ma, visto comunque il valore delle avversarie, mai “mettere il carro davanti ai buoi” e andiamo a presentare le sfide di domani pomeriggio.

Alle 18:00, al Quanta Village, il Milano tornerà infatti ad affrontare i Vipers forti del 3-1 messo in cassaforte mercoledì in terra veneta. I milanesi con un “doppio” Ferrari e con il break di Lettera sono stati capaci di rispondere al vantaggio iniziale degli asiaghesi firmato da Rossetto, per poi legittimare il vantaggio nella serie grazie ad un finale di gara attento e grintoso dalle parti del proprio portiere Mai. Dovessero ripetersi domani sera, i ragazzi di Rigoni si porterebbero ad un passo dall’ottenere il pass per la finalissima ma di certo gli asiaghesi non spianeranno la strada agli avversari, almeno per quanto visto nel primo atto della sfida. Milano finora in stagione ha sempre avuto la meglio sugli arancioneri, forte di un roster di maggior qualità e di un impianto di gioco ampiamente collaudato nelle ultime stagioni (“non a caso” il Quanta è campione in carica nelle ultime 8 stagioni consecutive) ma ha vinto senza mai dare l’impressione di essere nettamente superiore come avveniva nelle stagioni passate. Per i Vipers si tratta dell’occasione di fare un ulteriore passo per tornare a pensare “in grande” dopo una prima parte di stagione sottotono e con più ombre che luci; al playoff round e in questi playoff sembra essere scattato qualcosa fra gli uomini di Sommadossi che così presenta Gara 2: << Andiamo a Milano dopo aver perso gara 1 al termine di una buona prestazione. Siamo consapevoli che sul loro campo proveranno a sfruttare molto il pattinaggio e la loro velocità e quindi dovremo cercare di essere ancora più attenti e cercare di limitare le disattenzioni difensive che già mercoledì abbiamo pagato a caro prezzo. La serie di semifinale è ancora lunga e possiamo dire sicuramente la nostra, dobbiamo solo esserne coscienti e non mollare un centimetro >>. La gara sarà visibile sul canale Youtube Fisr Hockey Inline al link https://youtu.be/FDSlTZC3QiA.

Mezz’ora dopo, alle 18:30, a Padova (diretta su Fisr.tv al link https://bit.ly/3dJDbxN) scenderanno in pista poi Ghosts e Diavoli Vicenza per la seconda puntata di quello che potrebbe sembrare “un film già visto”. L’8-1 dei biancorossi in Gara 1, unito ad un Sigmund salito a “versione marziano”, lascia poco spazio ad un pronostico diverso da quello che possa vedere i ragazzi di Angelo Roffo trionfanti anche nei secondi 40 minuti di gioco. I vicentini quest’anno sono tutt’ora imbattuti e difficilmente si può pensare che vogliano mollare proprio adesso anche perché, nonostante la stagione abbia raggiunto le fasi conclusive e sia legittimo attendersi un po’ di stanchezza, sembrano comunque in gran forma e con la “gamba giusta” per lo sprint decisivo. I Ghosts dal canto loro faranno di tutto per sfruttare il vantaggio della pista e per dare del filo da torcere alla dominatrice indiscussa del campionato. Campulla e compagni puntano infatti a riscattarsi dalla debacle di mercoledì, anche perché in Gara 1 sono stati la brutta copia di quanto visto finora sia in campionato che nei quarti di finale contro il CUS, anche se il coach dei Ghosts, Roberto Cantele, sembra essere abbastanza cosciente della montagna da scalare: << Dobbiamo affrontare una partita con livelli di difficoltà “titanici”. Noi ci proveremo in tutto e per tutto poi sarà il campo a dirci quanto bravi siamo stati! >>. Comunque archiviamo i pronostici e godiamoci queste due sfide perché sicuramente ne vedremo delle belle. Keep calm & buon divertimento a tutti!



SERIE A – Il programma di sabato 24 aprile:

ore 18.00Milano Quanta – Asiago Vipers (arbitri Basso e Zoppelletto) https://youtu.be/FDSlTZC3QiA

ore 18.30 Ghosts Padova – Diavoli Vicenza (Ferrini e Gallo) diretta FisrTv dalle 18.20 https://bit.ly/3dJDbxN

I risultati di Gara 1

Asiago Vipers – Milano Quanta: 1-3 (pt. 1-1)

Diavoli Vicenza – Ghosts Padova: 8-1 (pt. 5-1)

Vicenza e Milano conducono la serie 1-0

Il programma delle semifinali:

Gara 3 (mercoledì 28.04)

Ore 20.30 Asiago Vipers – Milano Quanta

Ore 20.30 Diavoli Vicenza – Ghosts Padova

Ev. Gara 4 (sabato 01.05)

Milano Quanta – Asiago Vipers

Ghosts Padova – Diavoli Vicenza

Ev. Gara 5 (martedì 04.05)

Asiago Vipers – Milano Quanta

Diavoli Vicenza – Ghosts Padova

L’andamento dei Quarti di Finale:

Diavoli Vicenza (1) – Monleale (8): 7-2 e 9-4. Vicenza vince la serie 2-0

Ferrara (2)– Asiago Vipers (7): 1-4 e 3-5. Asiago vince la serie 2-0

Milano Quanta (3) – Real Torino (6): 4-0 e 7-3. Milano vince la serie 2-0

Ghosts Padova (4) – Cus Verona (5): 8-1 e 7-2. Padova vince la serie 2-0

SEGUITECI:

Risultati live: https://bit.ly/31DBpEV

Web TV: https://bit.ly/3dJDbxN o Youtube https://youtu.be/FDSlTZC3QiA

Su Fisr.it: https://bit.ly/2MG6oMw

Facebook: https://bit.ly/2ZnFCMX

Instagram: https://bit.ly/31JJXdo

Twitter: https://bit.ly/2Ph9bNF

foto Vanessa Zenobini e Michela Ceccarelli

Com. Stam.