Vicenza si gioca tra le mura amiche la possibilità di conquistarsi la Finale Scudetto ma non deve sottovalutare Padova. Nell’altra semifinale un Milano in costante crescita cerca un nuovo “sacco” in casa dei Vipers

La Serie A non si ferma mai e quindi tenetevi liberi da impegni anche per questo mercoledì, perché già domani sera potremmo avere qualche verdetto nelle serie di semifinale essendo entrambe le sfide sul 2-0. La rincorsa alla finalissima procede a grandi falcate, con lo scudetto che ormai inizia ad intravedersi all’orizzonte. Milano, Padova, Asiago e Vicenza sono tutt’ora in carreggiata, ma di queste ne rimarranno solo due e molto indizi ci portano a pensare che questo possa avvenire già in Gara 3, vediamo il perché.

Partiamo dalla prima delle due sfide, ovvero quella tra Vicenza e Padova, con i biancorossi che sono in vantaggio per 2-0 nella serie dopo aver vinto per 8-1 all’esordio e per 3-2 sabato scorso in casa dei Ghosts. Domani alle 20:30 (diretta FisrTv https://bit.ly/3nn7ttm) i vicentini torneranno in pista tra le mura amiche del Pala Ferrarin per conservare l’imbattibilità stagionale e raggiungere quindi l’agognata finale che sembra essere “l’obbiettivo minimo” per Sigmund e compagni alla luce della clamorosa cavalcata compiuta da fine settembre ad oggi. Obbligatorio però per i Diavoli mantenere alte concentrazione e tensione agonistica perchè i patavini non si danno mai per vinti e ci hanno abituato a grandi sorprese. I ragazzi di Cantele si sono oramai, a pieno titolo, calati nel ruolo di “certezza” di questo campionato e, come visto proprio sabato, hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i ben più esperti e quotati avversari della Mc Control. Di questo sembra esserne comunque cosciente Vicenza che presenta così il match per voce del suo bomber indiscusso Andrea Delfino (per lui 55 gol e 39 assist): << Domani scenderemo in pista per riscattare la prestazione di sabato in cui, a mio avviso, potevamo e dovevamo giocare meglio, Anche se siamo stati bravi a portare a casa il risultato, che ai playoff è l’unica cosa che conta, non abbiamo fatto certo una gran partita. Padova in Gara 3 proverà a dare tutto per tornare in corsa nella serie e quindi noi dovremmo essere attenti a gestire al meglio la gara. Chiudere già domani la semifinale ci darebbe un periodo di riposo per preparare al meglio la finale, per cui il nostro obbiettivo è indubbiamente quello di finire la serie già domani sera >>. Se Vicenza vuole chiuderla, di diverso avviso è ovviamente l’estremo difensore dei Ghosts, Ermanno Laner, che spinge i suoi all’impresa: << Finora questa con Vicenza è stata una serie dai due volti: Gara 1 è stata una debacle totale mentre in Gara 2 abbiamo dimostrato di poter gareggiare con loro a pari livello o quasi. Fatto sta che sulla carta siamo sotto 2-0 e Vicenza rimane la squadra da battere quest’anno. Giocheremo a Vicenza ma abbiamo l’obbligo di mettere in pista la stessa grinta e voglia di vincere viste sabato in casa nostra. Proveremo ad allungare la serie intanto fino a Gara 4, poi starà al campo dare il verdetto finale >>.

Dall’altra parte del tabellone terza sfida anche tra Asiago Vipers e Milano che si giocherà in casa degli outsider vicentini (unica delle semifinaliste a non essere stata nelle prime 4 posizioni già in Regular Season), con ingaggio iniziale fissato sempre alle 20:30 (diretta YouTube https://bit.ly/3u0a2nu). Il Quanta può affrontare la sfida forte del doppio vantaggio nella serie e, pertanto, un eventuale successo lo porterebbe a strappare il pass per la finalissima. Attenzione a non dare la cosa per scontata però perché Asiago, finora sempre apparsa a corrente alternata, farà di tutto per rendere la vita difficile ai ragazzi di Rigoni tentando di rimanere nel torneo e allungare intanto la sfida fino a Gara 4. Siamo stati abituati infatti in questa stagione a dei veri e propri exploit degli asiaghesi, come quello registrato ai quarti, dove hanno eliminato una delle squadre più in forma del momento: Ferrara. Certo, “Milano è Milano” e arriva a questa terza sfida forte delle proprie certezze che sono già state decisive nelle prime 2 sfide, proprio quando i Vipers hanno provato (o pensato) di potersela giocare alla pari coi campioni milanesi. I veneti sono “chiusi in un angolo” e, benchè il Comunale di via Cinque non sia stato teatro di molte gioie in stagione, gli uomini di Sommadossi proveranno a sfruttare il fattore campo per tornare poi a giocare sabato prossimo al Quanta Club. Per gli arancioneri probabile assenza di Simone Basso, toccato duro in Gara 2, ma è quasi certo il rientro del difensore Munari, già schierato per qualche cambio di “ambientamento” in Gara 1. Per Milano stessa formazione delle prime 2 partite in cui è apparso devastante “il Cobra” Emanuele Ferrari che ci presenta così il match: << Mercoledì ci presenteremo ad Asiago molto determinati e con l’intenzione di chiudere la serie. Sappiamo che non sarà per nulla semplice perché Asiago è spalle al muro e quindi darà il meglio di sè per riaprire questa serie di semifinale. Per quanto ci riguarda la squadra sta girando bene, c’è un ambiente molto sereno e propositivo, giocheremo da Milano e così sarà più semplice vincere e tornare a casa con la serie chiusa in 3 partite>>. Tanta determinazione quindi in casa dei rinoceronti ma non è da meno quella che si respira nelle parole di Matteo Panozzo, difensore dei Vipers: << Nelle prime due gare si poteva sicuramente fare meglio, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto che ci è costato caro ma dobbiamo anche ricordarci che stiamo giocando contro Milano, una squadra che non a caso ha dominato gli ultimi 8 anni della disciplina. La matematica dice che la gara di domani potrebbe essere l’ultima ma non vogliamo finire così la stagione e punteremo a rimanere in gara per tutti i 40, o più, minuti. Ci siamo ripromessi di giocare senza alcuna paura e di dare il massimo senza guardare al tabellone. Lo guarderemo solo alla sirena finale e vedremo cosa siamo riusciti a fare! >>.

Appuntamento quindi a mercoledì per capire se ci sarà la tanto attesa “finale annunciata” o se le ambizioni di Padova ed Asiago avranno avuto la meglio sulle aspettative degli addetti ai lavori. Voi che dite? Stay Tuned!



SERIE A – Il programma di Gara 3 (mercoledì 28.aprile 2021)

Ore 20.30 Diavoli Vicenza – Ghosts Padova (arbitri Grandini e Fiabane) Diretta FisrTv dalle 20.20 https://bit.ly/3nn7ttm

Ore 20.30 Asiago Vipers – Milano Quanta (Lottaroli e Rigoni Daniel) Diretta Youtube dalle 20.20 https://bit.ly/3u0a2nu

I risultati di Gara 1

Asiago Vipers – Milano Quanta: 1-3 (pt. 1-1)

Diavoli Vicenza – Ghosts Padova: 8-1 (pt. 5-1)

I risultati di Gara 2

Milano Quanta – Asiago Vipers: 7-2 (pt. 3-1)

Ghosts Padova – Diavoli Vicenza: 2-3 (pt. 1-1)

Vicenza e Milano conducono la serie 2-0

Il programma delle semifinali:

Ev. Gara 4 (sabato 01.05)

Ore 18.00 Milano Quanta – Asiago Vipers

Ore 18.30 Ghosts Padova – Diavoli Vicenza

Ev. Gara 5 (martedì 04.05)

Ore 20.30 Asiago Vipers – Milano Quanta

Ore 20.30 Diavoli Vicenza – Ghosts Padova

L’andamento dei Quarti di Finale:

Diavoli Vicenza (1) – Monleale (8): 7-2 e 9-4. Vicenza vince la serie 2-0

Ferrara (2)– Asiago Vipers (7): 1-4 e 3-5. Asiago vince la serie 2-0

Milano Quanta (3) – Real Torino (6): 4-0 e 7-3. Milano vince la serie 2-0

Ghosts Padova (4) – Cus Verona (5): 8-1 e 7-2. Padova vince la serie 2-0

SEGUITECI:

Risultati live: https://bit.ly/31DBpEV

Web TV: https://bit.ly/3nn7ttm o Youtube https://bit.ly/3u0a2nu

Su Fisr.it: https://bit.ly/2MG6oMw

Facebook: https://bit.ly/2ZnFCMX

Instagram: https://bit.ly/31JJXdo

Twitter: https://bit.ly/2Ph9bNF

foto Michela Ceccarelli e Vanessa Zenobini

Com. Stam.