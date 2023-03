Serie A Hockey in line. Nel Master Round nette vittorie di Vicenza e Milano, nel Qualification Round avanti Ferrara e Monleale

Turno delicato con i prima e seconda di classifica entrambe in trasferta. I Diavoli salgono nell’ostico campo di via Cinque ad Asiago e superano nettamente i padroni di casa autori di una buona prima frazione. Milano in quel di Verona affronta il sempre ostico CUS e non perde colpi. A riposo Cittadella.

Nel Qualification Round vittoria fondamentale in chiave classifica per il Monleale sul Tergeste, mentre Ferrara conquista tre punti in casa con Torre Pellice e scavalca momentaneamente l’Edera a riposo.

MASTER ROUND

Asiago Vipers – Diavoli Vicenza 0 – 7

Vicenza espugna via Cinque.Giocare ad Asiago non è facile per nessuno, nemmeno per una squadra irraggiungibile come Vicenza. Infatti i padroni di casa affrontano la partita con la mentalità giusta soprattutto nella prima frazione e il risultato finale è forse anche più largo del dovuto. Gli ospiti d’altronde passano in vantaggio a quattro minuti dall’inizio con Delfino (0 – 1), per raddoppiare a metà tempo con Sigmund (0 – 2). Asiago tiene sul piano di gioco, ma i Diavoli sono cinici a fruttare ogni occasione, come nel terzo gol, targato Vendrame (0 – 3)

Nella ripresa i Vipers non hanno la forza di reagire, anzi sono gli ospiti a prendere il largo, prima con una doppietta di Pace (0 – 5), poi ancora con Delfino e Sigmund (0 – 7). Una partita nel complesso combattuta che ha premiato una squadra stellare in grado di affondare il colpo in ogni situazione.

Rigoni L. (Asiago): “Partita difficile da commentare. Con un risultato del genere, davvero troppo severo per quanto visto in pista, se dovessi dire che non sono scontento della gara della mia squadra probabilmente passerei per matto. Ma è davvero così, i ragazzi hanno messo in pista tutto ciò che avevano, il problema è che, “sull’altra sponda”, ce n’è molto di più. Vicenza ha giocatori che tutti conosciamo e che fanno un inline davvero di altissima qualità unendo grandi giocate individuali ad una coralità sempre più raffinata. Questo però non ci deve abbattere, anzi ci deve far venire la voglia di lavorare ancor di più per ridurre un po’ alla volta il gap che in questo momento appare davvero incolmabile”.

Frigo (Vicenza): “La partita è andata bene, come si vede anche dal risultato. Siamo stati bravi a gestirla anche perché su un campo così piccolo non è mai facile, e pure contro una squadra aggressiva come loro”.

CUS Verona – Milano House@Quanta 0 – 8

Milano vince e tiene il passo di Vicenza. Partita difficile per i padroni di casa che si trovano davanti la formazione forse più in forma del campionato e che ha dimostrato di venire fuori proprio nelle partite che contano. Una missione dura per Verona, pur arrivando da una seconda parte di stagione più che convincente. Con quattro gol per tempo il Quanta regola questo volenteroso Verona. Gli ospiti passano subito in vantaggio con Bernad (0 – 1). Verona cerca di reagire, ma è ancora Milano a colpire altre tre volte con Bellini, Gambin e Ferrari (0 – 4).

Nella ripresa la musica non cambia e il Quanta sigla altri quattro gol e mantiene saldamente in mano le redini della partita. Tre gol di Bernad e uno di Gambin portano il risultato sul definitivo 0 – 8.

Pietrobon (Verona): “È stata una partita molto difficile per noi. Un altra sconfitta che abbassa il morale della squadra. Siamo partiti con poca convinzione, che é emersa soprattutto sotto porta in quelle poche occasioni che abbiamo avuto. È necessario che durante la prossima giornata che abbiamo di pausa torni la voglia di vincere alla squadra”.

Spimpolo (Milano): “Fin dall’inizio abbiamo impostato il nostro gioco, pensando prima alla difesa. Sono felice della prestazione della squadra. Ora testa alla prossima partita contro il Vicenza”.

La Classifica

1 Diavoli Vicenza 35

2 Milano House@Quanta 33

3 Asiago Vipers 25

4 Cittadella HP 18

5 CUS Verona 14

riposo: HP Cittadella

QUALIFICATION ROUND

Monleale Sportleale – Tergeste Tigers 6 – 1

Monleale affonda il Tergeste. Sfida fondamentale per la lotta nelle posizioni basse della classifica. Trieste affronta la lunga trasferta a ranghi ridotti tornando a casa con una pesante sconfitta. Buono l’approccio mentale di Monleale alla partita e altrettanto buona la prima frazione degli ospiti che contengono i padroni di casa. La prima frazione si conclude sul 2 – 0 con gol di Lusignani e Demichelis.

La seconda frazione si apre col Monleale che passa ancora grazie alla marcatura di Crisci (3 – 0). Verso la metà del tempo arriva il gol che riaccende le speranze triestine con Grusovin (3 – 1). Troppo poco e troppo corto il roster per gli ospiti, però per organizzare una rimonta. Con una tripletta di Faravelli Monleale prende il largo e sigilla la partita sul 6 – 1.

Oddone (Monleale): “Vittoria importante per la classifica, purtroppo un po’ sfortunati nelle precedenti ma continuiamo così”.

D’Ambrosi (Trieste): “Partita difficile su un campo difficile aggravata da un roster ridotto composto da 7 giocatori di movimento. Peccato per il risultato così favorevole ai nostri avversari, ma fatichiamo moltissimo su campi piccoli che obbligano a giocare veloci nello stretto e a mantenere sempre alta l’intensità. Possiamo comunque essere abbastanza soddisfatti per alcuni spunti che abbiamo saputo proporre nel corso della partita sfruttandoli come un’opportunità per cercare di migliorarci”.

Ferrara Warriors – Old Style Torre Pellice 6 – 1

Ferrara tre punti fondamentali. Ferrara scavalca momentaneamente Trieste in classifica grazie alla bella vittoria casalinga contro i sempre temibili Old Style. I Warriors convincono per gioco e risultato e portano a casa tre punti molto importanti, aspettando di vedersela di nuovo con l’Edera. Passano subito in vantaggio i padroni di casa con Holding (1 – 0); un minuto dopo arriva il raddoppio firmato Ustignani (2 – 0), poi una doppietta di Carboncini manda le squadre al riposo sul 4 – 0.

Nella ripresa è Lettera ad allungare ancora per Ferrara (5 – 0), prima che gli ospiti siglino il gol della bandiera con Penna (5 – 1). Il Match finisce come era iniziato con un gol di Holding che chiude il tabellino sul 6 – 1.

Lettera (Ferrara): “Dopo le buone prestazioni precedenti ci siamo imposti come squadra di partire sin dal principio con un atteggiamento carico e propositivo, questo ci ha portato ad imporre immediatamente il nostro gioco. Un’ottima partita. Inoltre sono molto contento che ogni giocatore presente oggi abbia dimostrato impegno e dedizione. Come sempre testa alla prossima partita!“

La Classifica

1 Ferrara Warriors 21

2 Edera Trieste 19

3 Monleale Sportleale 9

4 Old Style Torre Pellice 8

5 Tergeste Tigers 4

riposo: Edera Trieste

