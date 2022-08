SERIE A – INTER E NAPOLI A PIENO RITMO

Manca soltanto poco più di una settimana alla chiusura di questa intensa finestra di mercato. Focalizzandosi sui 5 massimi campionati europei, tra i quali, chiaramente, è incluso quello italiano, hanno già avuto luogo 2 o persino 3 giornate.

Per esempio, in campionati come quello francese o tedesco, l’andatura della classifica ha già preso una piega ben precisa. Di fatto, i 2 titani della Ligue 1 e della Bundesliga, rispettivamente PSG e Bayern, hanno fin da subito travolto i propri avversari. Entrambe, in sole 3 giornate, sono a punteggio pieno, marcando entrambe più di 14 gol.

Un avvio differente si è verificato soprattutto nella Serie A, dove, fin da subito ha prevalso la competitività, e la superiorità, di un gruppo di squadre sulle altre. Non sarebbe effettivamente una bugia percepire, pressappoco, il lato sinistro della classifica già formato dopo solo 2 giornate.

In questa seconda giornata, caratterizzata da conferme e intoppi, ci sono state poche marcature, soprattutto rispetto alla scorsa giornata. Le uniche partite con più di 3 gol sono 2: Napoli–Monza e Inter–Spezia, dove 2 dei contendenti allo scudetto hanno rifilato rispettivamente 4 e 3 gol alle avversarie.

Spicca tra i partenopei il nome di Kvaratskhelia, sempre più protagonista di questo Napoli a punteggio pieno, frutto anche dei suoi 3 gol di grande qualità. Inciampano d’altra parte la Juventus, che fallisce nella tosta trasferta di Genova riuscendo a guadagnare solo un pareggio contro la Samp; e il Milan. I rossoneri, così come la Vecchia Signora, son riusciti a strappare un solo punto a Bergamo con il gol del pareggio di Bennacer. Il fantasista marocchino ha risposto al gran gol di un protagonista di questo mercato: Ruslan Malinovskyi, nonostante ciò ancora pilastro dell’Atalanta.

A punteggio pieno, oltre Napoli e Inter, troviamo anche la Roma di Mourinho che, malgrado il grave infortunio del nuovo acquisto Wijnaldum, vince ancora per 1-0 contro la Cremonese grazie al gol di Smalling. Un solo gol è bastato per vincere anche al Sassuolo, più precisamente un eurogol del solito Domenico Berardi. Ulteriori partite senza gol, oltre a Juventus–Sampdoria di ieri sera, sono state anche Torino–Lazio, entrambe con 4 punti in classifica cosi come la Fiorentina, anch’essa ostacolata da un Empoli ostico. Trovano il primo punto, insieme a quest’ultima, anche Udinese e Salernitana che, nonostante l’uomo in meno dei bianconeri, hanno condotto una partita equilibrata conclusa con lo 0-0.

Tra infortuni, prossime cessioni e probabili acquisti il campionato entra sempre più nel vivo. In questi 180 minuti, nessuna delle neopromosse ha guadagnato punti, malgrado prestazioni di livello. Le prossime giornate ci aspettano le reazioni delle sottoscritte che, come spesso capita, inizieranno a farsi valere proprio in seguito a una fase di adattamento.

di Roberto Di Cesare