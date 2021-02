Più che interessanti anche le sfide “Master Round” che vedono scontrarsi fra di loro Verona-Vicenza, Real-Monleale e Cittadella-Asiago. Più che un calendario…una volata thriller!

In un weekend glaciale, caratterizzato da un freddo artico che sta avvolgendo tutta la Penisola, la Serie A torna a scaldarci con un nuovo, elettrizzante turno che vedrà tutte le 10 squadre scendere in pista tutte in contemporanea domani sera alle ore 20.00. Calendario alla mano, menzione d’obbligo per il big match fra Padova e Ferrara che potranno giocare libere dall’ansia di fare punti ad ogni costo e dare vita quindi ad un match tutto da gustare. Ma c’è comunque molta altra carne al fuoco con le sfide cruciali per i posti dal quinto al nono posto: Verona riceve Vicenza, vero schiacciasassi del torneo, con la speranza di fare un punto per blindare la partecipazione al Master Round. Master round che è ancora nelle mire (matematiche) di Asiago, Cittadella, Real e Monleale che si scontreranno tra di loro in un calendario che sembra “fatto apposta” per inscenare un finale thriller! Giornata quindi che potrebbe risultare praticamente decisiva quella della serie A che andrà in scena domani sera: vediamo nel dettaglio quali sono gli scontri.

Partiamo da Real Torino – Monleale che si sfideranno nel capoluogo piemontese alla ricerca di tre punti pesantissimi. Le due squadre distano infatti solo una lunghezza in graduatoria (18 Torino e 17 Monleale) pertanto il bottino pieno può rimescolare le carte in vista della seconda fase e dei playoff. Monleale arriva da un periodo di forma strabiliante, che lo ha visto protagonista di due match intensi, quello contro Milano Quanta perso solo all’overtime e quello contro i Vipers, dove ha rimontato un passivo di 2 reti per poi trionfare con un rotondo 6-3. Ciò è indice di come la squadra di Cintori sia cresciuta nei ritmi, nelle prestazioni e nei risultati. Torino, arriva dal KO interno contro Padova ma deve provare a rialzare la testa e punterà quindi ad arginare l’ “ondata Orange” cercando di sfruttare soprattutto il fattore campo.

Spazio poi ad un’altra gara tutta da seguire, ovvero quella tra Cus Verona e Diavoli Vicenza. La capolista proverà ad allungare ulteriormente sulla seconda classificata, ma di fronte si troverà una formazione sempre ostica da affrontare e che non ha dimostrato particolari timori reverenziali nelle sfide contro le big. Gli scaligeri sono un esempio per tutti in termini di grinta e resilienza, due elementi che sono pronti a tirar fuori anche in un match importante come questo anche per riconfermare la bella vittoria, in rimonta, contro Cittadella di sabato scorso. Per gli ospiti ancora incerta la presenza del goalie titolare Frigo, uscito in barella sabato scorso a Milano, mentre non sarà del match il secondo americano dei Diavoli, Mac Donald, non ancora rientrato dagli Stati Uniti dopo la pausa natalizia.

Proprio Cittadella ed Asiago andranno a scontrarsi sul campo dei granata. Entrambe le squadre hanno ancora molto da chiedere a questo campionato e hanno bisogno di riscattare l’ultima sconfitta subita. Si prevede dunque una sfida aperta, dinamica, con alto livello di agonismo. Per gli ospiti sicuro assente l’ex di turno Chelodi alle prese con un infortunio (frattura a setto nasale e costole) che lo terrà out per almeno un mese mentre è data al completo la formazione di Pierobon che all’andata sconfisse a domicilio i Vipers con un tiratissimo 4-3 .

Fari puntati sul big match di giornata, ovvero quello tra Padova e Ferrara, che si contendono tre punti ambitissimi. Assunto infatti che Milano non dovrebbe avere problemi in casa contro il Piacenza, fare risultato per queste due squadre diventa di un’importanza cruciale per rimanere ancora davanti (Ferrara) o appaiati (Padova) ai meneghini. All’andata la gara vide Weger e compagni prevalere con uno striminzito 6-4 dopo che i giovani padovani erano stati a lungo in gara. A chiudere il programma di gare la sfida, sulla carta chiusissima, tra Milano e Piacenza divise da 31 punti in classifica e con i Lupi piacentini sempre fermi al palo dei 0 punti.

SERIE A – Il programma di sabato 13 febbraio 2021

Ore 20.00 Milano Quanta – Lepis Piacenza (arbitri Lottaroli e Spada)

Ore 20.00 Cus Verona – Diavoli Vicenza (Marri e Mancina)

Ore 20.00 Real Torino – Monleale Sportleale (Lega e Zoppelletto)

Ore 20.00 Cittadella HP – Asiago Vipers (Grandini e Ferrini)

Ore 20.00 Ghosts Padova – Ferrara Warriors (Slaviero e Rigoni M.)

La classifica:

Diavoli Vicenza (18) 48 punti; Ferrara Warriors (16) 35 punti; Milano Quanta* (16) e Ghosts Padova (16) 31 punti; Cus Verona (16) 22 punti; Asiago Vipers (16) e Real Torino (16) 18 punti; Monleale Sportleale (16) 17 punti; Cittadella HP (16) 14 punti; Lepis Piacenza (16) 0 punti.

Tra parentesi le gare giocate

*-6 punti di penalizzazione

foto Vanessa Zenobini

Com. Stam.