SERIE A – LE SETTE SORELLE VINCENTI

Con la vittoria dei bianconeri ai danni del Sassuolo si è conclusa così la prima giornata della Serie A 2022/2023. La Juventus, dopo un anno in cui, già dalla prima giornata dimostrò affanno, ha avviato il campionato con 3 punti importanti.

Di fatto, lo schiacciante 3-0, è stato frutto di 2 delle stelle principali della rosa: Di Maria e Vlahovic. L’argentino si è immediatamente presentato a Torino con una prestazione strepitosa, condita da un gol e un assist proprio per l’attaccante serbo che, grazie alla sua doppietta, guida in compagnia la classifica marcatori. Parlando di vittorie di livello e buone prestazioni è impossibile non far riferimento anche al Napoli di Spalletti, anch’egli coccolato dalle grandi prestazioni dei suoi nuovi acquisti. Tant’è che i partenopei, nonostante le difficoltà iniziali, son riusciti a concludere una trasferta difficile come quella di Verona con un netto 5-2. Persino I i rossoneri campioni in carica, dopo un primo tempo da rivedere, hanno guadagnato i primi punti di questo campionato soprattutto grazie alla doppietta del rinato Rebic. Il croato, vittima nell’ultima annata di infortuni e poca continuità, ha segnato il secondo e il quarto nonché ultimo gol del Milan, regalando la vittoria a Pioli nonostante i 2 gol di un Udinese convincente.

Alla vittoria del Milan ha risposto, non solo l’Atalanta, protagonista di un 2-0 ai danni dei blucerchiati nella difficile Genova, ma persino I cugini nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, in seguito a una preseason non particolarmente perfetta, ha affrontato una neopromossa come il Lecce, ottenendo la vittoria per 2-1 solo nei minuti di recupero. Effettivamente, grazie alla partita sontuosa dei neopromossi davanti al proprio pubblico, accompagnata da un approccio sotto tono degli avversari, la partita di sabato si è rivelata più difficile del dovuto per una delle principali contendenti allo scudetto, l’Inter.

In questa prima giornata, caratterizzata da sole vittorie e assenza di pareggi, hanno partecipato anche le altre big, tra cui la Fiorentina, anch’essa vincente in extremis per 3-2 contro la neopromossa Cremonese, e chiaramente le romane. Sia i biancocelesti di Sarri che i giallorossi di Mourinho hanno avviato la propria stagione con una vittoria, superando entrambe per un gol di scarto le proprie avversarie ovvero rispettivamente il Bologna e la Salernitana. In questo caso a coccolare i 2 allenatori sono stati 2 giocatori della passata Nazionale come il solito Ciro Immobile, voglioso di un’altra stagione ricca di gol, e Bryan Cristante che, nonostante i tanto attesi gol dell’attacco e trequarti romano, ha regalato i 3 punti alla Roma. Così come lo hanno fatto anche Antonio Sanabria, portando alla vittoria il Torino contro il Monza di Berlusconi, e Mbala Nzola, consegnando i 3 punti a Lo Spezia nonostante un avversario difficile come l’Empoli. Si è avviata così la Serie A, un campionato sin da subito marcato dalle vittorie delle Big che, dopo i nuovi annesti di mercato, sono pronte a regalare spettacolo ai tifosi, creando presumibilmente uno dei campionati più combattutti degli ultimi anni.

di Roberto Di Cesare