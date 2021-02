La sedicesima giornata regala emozioni da tutti i campi: a Verona, Torino ed Asiago ci si gioca un posto ai playoff; il Ferrara va a Piacenza sperando in un passo falso del Milano

Giornata chiave quella di domani in serie A quando, con soli 3 turni di regular season ancor da giocare, ci sarà il tanto atteso scontro fra Milano e Vicenza a cui seguiranno altre 3 sfide tutte da scoprire in ottica qualificazione alla seconda fase. Unica gara poco utile (limitatamente alla classifica) quella di Piacenza fra Ferrara e Lepis…ma mai dire mai!

La giornata inizierà alle 18.00 con il big match tra Milano Quanta e Diavoli Vicenza, in scena al Quanta Village. Si affrontano rispettivamente la terza forza del campionato e la capolista per una sfida che promette scintille. Ad inizio stagione ci saremmo aspettati una partita valida per la vetta ma i punti di penalizzazione per i rosso-blu, uniti ad un paio di “sbavature” dei ragazzi di Rigoni con Ferrara e Monleale (vittoria arrivata ai rigori e all’overtime), hanno fatto sì che non sia così. Tuttavia la valenza del match rimane alta, sia per il posizionamento in graduatoria, sia a livello simbolico. Incrociano le lame infatti le due formazioni con il tasso tecnico e tattico più elevato di tutta la Serie A italiana oltre ad essere le due principali contendenti per lo scudetto. Chi potrebbe approfittare di questa sfida fra titani sono Ferrara e Padova, rispettivamente seconda e quarta classificata, che potrebbero giovare di un ventuale rallentamento da parte di Milano.

Attenzione poi alle 18.45 a CUS Verona – Cittadella, due squadre che hanno bisogno di tornare in carreggiata. I gialloblu vengono infatti da una sconfitta pesante contro Ferrara che ha inferto un duro colpo ad un gruppo che si stava abituando a vincere con regolarità. Ritrovare la via della vittoria sarà fondamentale per gli scaligeri sia sul piano del morale che su quello della graduatoria (i ragazzi di Corso devono difendere l’attuale quinta posizione). Per i granata di Pierobon discorso simile, visto il recente K.O. con Vicenza. Cittadella ha bisogno di far iniziare una scia utile al più presto così da poter risalire la china e provare un guizzo finale verso il Master Round

Altrettanto ricca di spunti ed aperta ad ogni risultato la gara che si giocherà allle 19.00 tra Torino e Ghosts Padova nella tana del Real. I piemontesi non hanno finora fatto la stagione che tutti si aspettavano e questa sembra essere la partita per una possibile svolta. I ragazzi di Marcuzzi, dopo la convincente vittoria contro Piacenza, devono trovare continuità e vincere contro una big potrebbe rappresentare una vera benedizione. I padovani, dopo aver blindato (almeno) la quarta posizione nella vittoria contro Asiago, potrebbero faticare su un campo che crea difficoltà a tutti come quello torinese, pertanto il risultato è tutto meno che scontato. Ma mai sottovalutare i “ragazzini terribili” di coach Cantele.

Partita decisamnete alla portata, invece, per la seconda in classifica: i Warriors andranno infatti a far visita al Piacenza, fanalino di coda del campionato. Perdere punti in queste gare rasenterebbe la follia, ma si sa, l’hockey è bello poiché sempre sorprendente. Davvero sembra però improbabile che Weger e compagni possano sottovalutare la trasferta in terra piacentina dove giocheranno conoscendo anche il risultato del Milano che, in caso di sconfitta, potrebbero provare a distanziare ulteriormente.

A chiudere questa carrellata di gare vi è infine Asiago Vipers – Monleale. Partita questa che promette bel gioco e tanti cambi di fronte. Gli asiaghesi hanno spesso espresso bel gioco e dinamismo peccando nella maggior parte dei casi di poco cinismo sotto porta e perdendo moltissime gare senza vero demerito. Discorso simile per Monleale, che però nelle ultime uscite stagionali sembra aver preso coraggio come dimostra il punto raccolto a Milano, sabato scorso, dopo aver fatto penare oltremisura anche le altre squadre della parte alta del tabellone: per i ragazzi di Cintori sono infatti arrivate sconfitte di misura con Vicenza e Ferrara e una sconfitta ai rigori con il Padova.

Anche questa settimana quindi un sacco di spunti e di mille buoni motivi per rimanere incollati ai vari “live” dai campi con un pizzico di curiosità sul come sarà la classifica a due sole giornate dal termine!

SERIE A – Il programma di sabato 6 Febbraio 2021

Ore 18.00 Milano Quanta – Diavoli Vicenza (arbitri Grandini e Marri)

Ore 18.45 Cus Verona – Cittadella HP (Rigoni M.e Gallo)

Ore 19.00 Real Torino – Ghosts Padova (Zoppelletto e Pioldi)

Ore 20.30 Asiago Vipers – Monleale Sportleale (Stella F e Rigoni D.)

Ore 20.30 Lepis Piacenza – Ferrara Warriors (Chiodo e Spada)

La classifica:

Diavoli Vicenza (15) 45 punti; Ferrara Warriors (15) 32 punti; Milano Quanta* (15) 31 punti; Ghosts Padova (15) 28 punti; Cus Verona (15) 19 punti; Asiago Vipers (15) e Real Torino (15) 18 punti; Monleale Sportleale (15) e Cittadella HP (15) 14 punti; Lepis Piacenza (15) 0 punti.

Tra parentesi le gare giocate

*-6 punti di penalizzazione

foto Vanessa Zenobini

