“Sopra” si lotta per migliorare la propria posizione ai playoff, “sotto” si lotta per arrivarci (ai playoffs). Il calendario propone subito un Ferrara vs Milano che vale una gran fetta di secondo posto (Padova permettendo)!

Finita sabato scorso la lunga galoppata della stagione regolare, parte stasera la seconda fase del campionato con le 10 protagoniste suddivise in due gironi da 5 con un bonus punti dimezzato rispetto a quelli conquistati in Regular Season. Per il Master Round con la prima della classe a riposo, c’è subito un Ferrara-Milano che vale una buona fetta di secondo posto, considerando il Vicenza (a + 8) già praticamente irraggiungibile. Remake poi della gara dell’ultimo turno sarà Padova-Verona che però si giocherà in casa dei Fantasmi patavini che vogliono recitare fino all’ultimo il ruolo di “terzo incomodo” fra meneghini ed estensi. Per il Playoff Round, fermo ai box l’Asiago, incroceranno i bastoni Cittadella – Piacenza da una parte e Real-Monleale dall’altra con quest’ultima sfida assai “caliente” vista l’importanza dei punti in palio. Vediamo nel dettaglio quali sono gli scontri che ci aspettano.

Con ben 3 gare programmate alle 18.30, andiamo ad analizzare per primo il big match Ferrara – Milano, rispettivamente seconda e terza classificata della Regular Season. Sarà un match divertente e dinamico vista l’enorme qualità in pista, unica incognita la superficie del Pala Burani che non è delle migliori per esaltare le qualità dei tanti assi che entrambe le squadre potranno schierare. Per tutta la stagione entrambe ci hanno abituato a grandi giocate e a valanghe di gol, pertanto l’hype è alle stelle. All’andata, a Milano, finì in goleada per Banchero e compagni mentre al ritorno, a Ferrara, ci fu grandissimo equilibrio tanto che la gara si risolse solo all’overtime (ancora in favore del Milano) dopo che ai Warriors era stata annullata (o meglio, non convalidata) una rete proprio sulla sirena del 40mo. Le squadre si trovano a 19 punti nella classifica dei master round, pertanto è superfluo evidenziare quanto possano pesare i tre punti in palio. Nel Milano unico dubbio legato al rientro di Alessio Lettera mentre è certo che sarà del match Barsanti anche se non si è mai potuto allenare con i compagni in settimana.

La seconda gara del Master Round è quella fra Ghosts Padova e CUS Verona; rispettivamente quarta e quinta forza del campionato che si affronteranno in una partita tutta da seguire. Entrambe le squadre hanno fatto una stagione regolare fantastica, conquistando già matematicamente un posto ai playoff. Se per Padova, nonostante il ridimensionamento estivo, non si tratta di una grandissima sorpresa, per gli scaligeri si può parlare senza smentita di vera rivelazione della stagione. Partiti con l’obiettivo salvezza si sono infatti ritrovati, punto dopo punto e vittoria dopo vittoria, a gareggiare ora nei Master Round, il tutto con una squadra terribilmente “green”, giovane e resiliente. I Ghosts dal canto loro non si sono mai tirati indietro e proveranno a ripetersi anche in questa fase cruciale sperando di infilarsi nella lotta fra Ferrara e Milano nella rincorsa alla seconda piazza mentre non sembra avere possibilità di migliorare la propria posizione la formazione del CUS lontana ben 8 punti dal terzetto che la precede a quota 19. Elia Calore così si è espresso sulla sfida: << Sabato giocheremo la prima partita di master round con il Verona con cui abbiamo giocato l’ultima partita di regular season, sabato scorso, in casa loro.

Sarà una partita importante per noi e non da sottovalutare >>.

Passando al Playoff Round, sempre alle 18:30, sarà il turno di Cittadella-Piacenza. Il Lepis deve ancora trovare la prima gioia stagionale e raggiungere tale obiettivo nella tana dei granata sembra alquanto ostico. Il Cittadella ha infatti voglia di riscatto e proverà il tutto per tutto per rientrare in carreggiata. La formazione di Pierobon parte con un bonus di 7 punti e, vincendo con il Piacenza ridurrebbe il gap sull’Asiago, a riposo, che sarà proprio l’avversaria dei granata nel turno del 6 marzo. Arrivare allo scontro diretto a – 1 potrebbe significare ulteriore entusiasmo per Tonin e compagni in vista della volata per gli ultimi 3 posti ai playoffs.

A chiudere la prima giornata della seconda fase ci penseranno infine Real Torino e Monleale, pronte a scendere in pista alle 19.00. Il campo dei piemontesi è ostico per tutti e i risultati della regular season lo dimostrano. Le due squadre si sono affrontate proprio in via Trecate 15 giorni fa e il risultato arrise al Real per 4-1 con i Falchi alessandrini che, in virtù di tale sconfitta, diedero il definitivo addio alle speranze di Master Round. Il campo è difficile e l’ulimo precedente non le è favorevole ma Monleale è abituata alle grandi sfide e pronta a sgambettare la più quotata formazione di Marcuzzi che dovrebbe schierare il roster al completo visti i rientri di Moro e Corio. Da qualsiasi parte li si guardi sono 3 punti talmente “pesanti” da sembrare 6! Buon divertimento a tutti!

SERIE A – Il programma di oggi, sabato 27 febbraio 2021

Master Round

Ore 18.30 Ghosts Padova – Cus Verona (arbitri Rigoni D. e Soraperra S.)

Ore 18.30 Ferrara Hockey – Milano Quanta (Grandini e Ferrini)

Playoff Round

Ore 18.30 Cittadella HP – Lepis Piacenza (Stella F. e Favero)

Ore 19.00 Real Torino – Monleale Sportleale (Zoppelletto e Basso)

Classifica di partenza del Master Round:

Diavoli Vicenza 27 punti; Ferrara Warriors, Milano Quanta e Ghosts Padova 19 punti; Cus Verona 11 punti.

Classifica di partenza del Playoff Round:

Asiago Vipers e Real Torino 11 punti; Monleale Sportleale 10 punti; Cittadella HP 7 punti;Lepis Piacenza 0 punti.

foto Ilaria Munari – Vanessa Zenobini – Michela Ceccarelli