Vicenza e Milano “condannate” a vincere per confermare i pronostici che, fin da inizio stagione, vogliono berici e meneghini a duellare per il tricolore. Asiago, in semifinale dopo 11 anni, rifugge il ruolo di sparring partner e, come Padova, punta ad intralciare la corsa delle big

Fate un bel discorsetto ai vostri nervi, aiutatevi con una tisana, tenetevi forte e…siate pronti a partire: domani è il gran giorno, quello dell’inizio delle due semifinali scudetto. Alle 20:30 si scenderà infatti in pista per affrontare quest’ultimo tornante che ci separa dalla vetta della finalissima tricolore. Sullo sfondo c’è lui, lo Scudetto, pronto a farsi abbracciare dalla squadra che l’avrà in parte più “voluto” ma, di certo, da quella che l’avrà più meritato. Asiago e Milano da una parte del tabellone, Vicenza e Padova dall’altra, i motori sono già a pieni giri per queste sfide (al meglio delle 5) che promettono sia tanti goal che sicuro spettacolo.

Partiamo dalla sfida tra i Vipers e il Quanta, due squadre che tra alti (più Milano che Asiago) e bassi (più Asiago che Milano) si sono “barcamenate” per tutta la stagione arrivando a questo incrocio pericoloso. Pericoloso per entrambe ma forse molto più per Milano (che è sempre “costretto” a vincere) che non per Asiago che con l’estromissione di Ferrara ai quarti ha già “pareggiato” una Regular Season al di sotto delle aspettative. Entrambe le formazioni sono sinonimo di qualità e dinamismo ma entrambe si sono ritrovate a leccarsi le ferite dopo regular season e seconda fase. Deluse da una stagione con parecchie traversie ma con il Milano comunque qualificato al Master Round, dove ha alzato l’asticella delle prestazioni ma ha pagato la sconfitta all’esordio con Ferrara che ha guadagnato un margine sufficiente che le ha poi concesso di finire in seconda posizione. Per Asiago invece, al Playoff Round un secondo posto, ad un solo punto dal Real Torino (uscito poi proprio per mano del Milano), con i ragazzi di Luca Rigoni che si sono imposti per due gare consecutive. Proprio ai quarti è arrivato anche l’exploit asiaghese con i Vipers che, da vera outsider, eliminano Ferrara, una delle formazioni più promettenti del campionato. Vittoria arancionera che sicuramente avrà portato fiducia ai veneti e qualche “pensiero in più” per i meneghini, che si troveranno a dover fronteggiare una squadra rinvigorita dal passaggio del turno e dal fatto di aver ereditato da Ferrara il vantaggio del campo. L’aria della semifinale, che i Vipers non respiravano ormai da 2 lustri, ha reso frizzante l’aria sull’altopiano come dimostrano le parole di Enrico Chelodi: << Arriviamo a questa semifinale forti di nuove convinzioni e consapevoli di quello che possiamo fare credendoci tutti assieme! Affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni, la squadra che sta dominando tutto da 9 anni a questa parte e le porteremo massimo rispetto. In questa sfida partiamo col fattore campo a favore e possiamo inoltre contare su un roster completo di 3 portieri, tutti di livello, e di 16 giocatori di movimento. Ci siamo preparati bene, siamo concentrati e il nostro allenatore che ci ha caricati per bene. Pensiamo a divertirci e, perché no, fatto 30 proviamo a fare 31!!!>>. Per i rosso-blu così replica il funambolico Alessio Lettera: << Domani inizia Gara 1 della semifinale con una squadra a parer mio forte, una squadra con tanto talento; sarà una bella battaglia. E’ finalmente arrivato il momento più bello della stagione, siamo pronti e ce la metteremo tutta per andare in finale! >>. Nota statistica, le due formazioni, assieme, possono vantare in bacheca la bellezza di 48 trofei con Milano a farla da padrone (26 a 22) in tutte le singole competizioni made in Fisr (Campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Coppa Fisr) ma con Asiago a poter vantare la bellezza di 3 Coppe Campioni, oltre ad essere l’unica italiana ad aver alzato il trofeo (2005-2007-2008).

In contemporanea (20.30) al pattinodromo di viale Ferrarin, si sfideranno Vicenza e Ghosts Padova. Inutile girarci intorno, fin qui i Diavoli le hanno vinte tutte, finendo la stagione da capolista e rimanendo imbattuti sia in Regular Season che nel Master Round. Per questo e per alcuni elementi del roster “fuori categoria” (su tutti la coppia Sigmund – Delfino) scendono in pista da assoluti favoriti, anche perché non arrivare in Finale Scudetto sarebbe davvero una beffa. Attenzione però ai Ghosts che, dopo un Master Round non proprio al top, ai quarti non hanno dato scampo al CUS Verona piazzando due vere e proprie goleade che li hanno proiettati a questo penultimo atto di stagione. La miglior gioventù dei Ghosts dovrà ora dare fondo a tutte le proprie energie e trovare l’alchimia necessaria per puntare ad “infastidire” la corazzata targata Mc Control. Vicenza, dalla sua, sa di avere tutti gli occhi e la pressione su di sé ma è il capitano, Luca Roffo, a dettare la ricetta per il passaggio del turno: << Con Padova nelle ultime stagioni sono sempre state partite combattute. Ci aspettiamo una squadra sicuramente ben disposta in campo e molto agguerrita. Per avere la meglio dobbiamo restare concentrati e continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora. Saranno decisamente due belle semifinali che faranno divertire i molti tifosi che ci seguiranno, purtroppo, da casa >>. Dall’altra parte della barricata ecco cosa ci racconta Elia Calore: << Domani inizierà la prima gara contro il Vicenza per raggiungere un posto nella finale di campionato. Il Vicenza è una squadra forte che quest’anno è tutt’ora imbattuta, ci aspetterà una serie difficile e combattutissima che noi cercheremo, in tutti i modi, di rendere meno scontata di quello che molti si aspettano >>. Su chi andrà in finale possiamo nutrire dei dubbi ma quel che è certo è che tutti gli spogliatoi sono a dir poco belli carichi. Are you ready???



SERIE A – Il programma di mercoledì 21 aprile 2021

Semifinale – Gara 1

ore 20.30: Asiago Vipers – Milano Quanta (arbitri Slaviero – Lega) diretta Fisr.tv dalle ore 20.20

ore 20.30: Diavoli Vicenza – Ghosts Padova (Marri e Soraperra Simone)

Programma semifinali:

Gara 2 (sabato 24.04)

Milano Quanta – Asiago Vipers

Ghosts Padova – Diavoli Vicenza diretta Fisr.tv dalle ore 18.20

Gara 3 (mercoledì 28.04)

Asiago Vipers – Milano Quanta

Diavoli Vicenza – Ghosts Padova

Ev. Gara 4 (sabato 01.05)

Milano Quanta – Asiago Vipers

Ghosts Padova – Vicenza/Monleale

Ev. Gara 5 (martedì 04.05)

Asiago Vipers – Milano Quanta

Diavoli Vicenza – Ghosts Padova

L’andamento dei Quarti di Finale:

Diavoli Vicenza (1) – Monleale (8): 7-2 e 9-4. Vicenza vince la serie 2-0

Ferrara (2)– Asiago Vipers (7): 1-4 e 3-5. Asiago vince la serie 2-0

Milano Quanta (3) – Real Torino (6): 4-0 e 7-3. Milano vince la serie 2-0

Ghosts Padova (4) – Cus Verona (5): 8-1 e 7-2. Padova vince la serie 2-0

foto Vanessa Zenobini

