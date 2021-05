Si comincia domani sera nella tana dei Diavoli. La formazione berica alla caccia del primo tricolore della propria storia mentre Milano va dichiaratamente alla ricerca della “Stella”. Fermare Sigmund la parola d’ordine per Banchero & C.

È finito il tempo dei pronostici, delle aspettative, è finito il tempo delle classifiche, dei numeri, degli opinionisti. È finito tutto questo perché ora è arrivato il momento di lasciare la parola al campo, anzi, l’ultima parola alla pista e quindi “voce” solo a quello che accade dentro le balaustre. Appassionati (e non solo!) dell’hockey inline mettetevi comodi e preparatevi ad assaporare l’atto finale di una stagione decisamente fuori dagli schemi, ma forse per questo ancora più emozionante, resa calda da gol, spettacolo e dallo scontro tra due colossi dell’hockey nostrano.

Diavoli Vicenza e Milano Quanta domani alle 18:00 (diretta FisrTv https://bit.ly/3usSOQ2) incroceranno infatti i bastoni per dar vita a Gara 1 della finalissima, una finale tanto “annunciata” quanto attesa da inizio anno, che ripropone una lotta divenuta ormai un must della Serie A “made in Fisr”. A dividere berici e meneghini dallo scudetto sono 3 vittorie che entrambi cercheranno di aggiudicarsi avendo a disposizione (al massimo) 5 gare nelle prossime 2 settimane (8-12-15-19 e 22 Maggio). Da una parte ci sono i Diavoli, dominatori indiscussi di una stagione a dir poco perfetta in cui risultano tutt’ora imbattuti (27 su 27). Una regular season condotta da capolista, un Master Round senza macchia ed un avvio di Playoff con le eliminazioni di Monleale ai quarti (2-0) e Padova in semifinale (3-0) senza aver mostrato alcuna debolezza. Dall’altra Milano Quanta, che deve difendere il titolo di campione in carica ereditato dall’ultima stagione disputata (2018-2019) e che proverà a farlo con le unghie e con i denti dopo un campionato un po’ altalenante, che più volte ha fatto chiedere agli esperti del settore se questo Milano fosse o meno il Quanta “di sempre”. I rossoblu hanno risposto andando oltre ogni critica ed arrivano in finale in crescendo dopo una regular season non brillantissima (condita anche da 2 sconfitte a tavolino), un Master Round a corrente alternata ma un Playoff finora “intonso” che ha visto Banchero e compagni rialzare la testa ai quarti, vincendo sul velluto con Torino (2-0) e brillare in semifinale, abbattendo l’Asiago (3-0 nella serie) al termine di tre gare più che combattute, nelle quali i ragazzi di Rigoni hanno dimostrato resilienza e compattezza e, appunto, uno stato di forma e di “killer instinct” sempre crescenti. Questi due titani si sono già incontrati nella regular season, dove ha trionfato sempre Vicenza, per 3-2 (oltre che per 5-0 al tavolino) in stagione regolare così come nel Master Round quando i Diavoli si imposero per 6-5. Ora però siamo ai Playoffs e quanto fatto finora perde di valore e va dimenticato in fretta, bisogna accantonare il passato e buttarsi nella sfida con la giusta attitudine e concentrazione. La prima delle due sfidanti che riuscirà ad incamerare 3 vittorie sarà l’unica a poter parlare, l’unica a poter festeggiare. Da domani quindi il via alla serie: Vicenza alla ricerca del suo primo tricolore, Milano a puntare la “Stella”. Una sfida nella sfida, la terza finale consecutiva con le stesse protagoniste, vi serve altro per decidere di mettervi comodi nel divano?

SERIE A – Il programma di Gara 1 (sabato 08.05)

Ore 18.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta (arbitri: Slaviero e Rigoni Daniel)

Diretta FisrTv a partire dalle 17.50 https://bit.ly/3usSOQ2

L’andamento dei Quarti di Finale:

Diavoli Vicenza (1) – Monleale (8): 7-2 e 9-4. Vicenza vince la serie 2-0

Ferrara (2)– Asiago Vipers (7): 1-4 e 3-5. Asiago vince la serie 2-0

Milano Quanta (3) – Real Torino (6): 4-0 e 7-3. Milano vince la serie 2-0

Ghosts Padova (4) – Cus Verona (5): 8-1 e 7-2. Padova vince la serie 2-0

L’andamento delle Semifinali:

Diavoli Vicenza (1) – Ghosts Padova (4): 8-1; 3-2 e 8-4. Vicenza vince la serie 3-0

Asiago Vipers (7) – Milano Quanta (3): 1-3; 2-7; 0-3. Milano vince la serie 0-3

Il programma delle Finali:

Gara 2 (mercoledì 12.05)

Ore 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza diretta FisrTv dalle 20.20

Gara 3 (sabato 15.05)

Ore 18.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta diretta FisrTv dalle 17.50

Ev. Gara 4 (mercoledì 19.05)

Ore 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza diretta FisrTv dalle 20.20

Ev. Gara 5 (sabato 22.05)

Ore 18.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta diretta FisrTv dalle 17.50

foto Vanessa Zenobini

Com. Stam.