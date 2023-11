Serie A1: appuntamento con la storia per il Ct Palermo

Sabato e domenica a partire dalle 10 le due squadre del club di viale del Fante a caccia della finale scudetto di Torino Aprono le ragazze che ospitano il Tc Rungg dopo aver vinto 3-1 a Bolzano Domenica invece i ragazzi devono ribaltare il 4-2 maturato a Sinalunga

Sabato 2 e domenica 3 dicembre sui campi del Ct Palermo di viale del Fante a partire dalle 10 con ingresso libero la formazione femminile e quella maschile tenteranno una storica doppia finale scudetto. Sono infatti previste le sfide di ritorno delle semifinali play off di serie A1. Se per la squadra femminile il compito sembrerebbe più facile in virtù del 3-1 maturato a Bolzano domenica 26 novembre, più complicato, 24 ore dopo, per i maschi ribaltare il 4-2 scaturito nel match d’andata a Sinalunga contro i campioni in carica. Ricordiamo che a dicembre 2022 la finale scudetto di Torino fu proprio Sinalunga – Ct Palermo. E sempre il capoluogo piemontese il 9 e il 10 dicembre ospiteranno gli ultimi atti dei campionati femminili e maschili.

Le altre due semifinali di ritorno vedranno fronteggiarsi nel femminile Soc. Canottieri Casale e AT Verona (andata 3-1 per le piemontesi) e Ct Vela Messina – Tc Crema nel maschile (andata 4-2 per i lombardi).

Tra 48 ore quindi la compagine guidata da Alessandro Chimirri e Davide Freni potrà brindare all’approdo in finale, da matricola assoluta, vincendo 2 partite delle 4 previste. In caso di 3-1 per il Tc Rungg si andrà al doppio di spareggio.

Fino a oggi protagoniste assolute le quattro valide ragazze palermitane del vivaio Federica Bilardo, Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato (oggi in campo al 25.000 dollari indoor sul veloce di Selva Gardena per i quarti di finale) e Virginia Ferrara. Nel match interno di sabato 2 dicembre potrebbe essere utilizzata anche la forte spagnola Marina Bassols Ribera numero 145 al mondo. Ricordiamo che nelle 7 gare giocate fino a oggi dal Ct Palermo, tra fase a gironi e andata semifinali, sono arrivate 5 vittorie e due pareggi.

Queste le parole del capitano Alessandro Chimirri che predica prudenza nonostante il risultato importante colto a Bolzano.

“Tutto è ancora in gioco in quanto il vantaggio acquisito all’andata non ci fornisce la certezza dell’approdo alla finale per cui sappiamo che ci sarà da lottare e da soffrire. Arrivati a questo punto speriamo di cogliere questo obiettivo che sarebbe meritato per le ragazze. Mi piace sottolineare che su 21 gare di singolare ben 17 le abbiamo effettuate con atlete del vivaio. Sarebbe bello sabato prossimo avere tanta gente per questo match che definisco storico per tutto il nostro circolo e poter contare sul l’appoggio dei soci del club e degli sportivi palermitani ci darebbe quella spinta in più per staccare il pass per la finale di Torino”.

Servirà invece una mezza impresa ai ragazzi i quali domenica 3 dicembre per andare nuovamente in finale dovranno vincere 5-1 o 6-0 o eventualmente, in caso di 4-2, portare a casa il doppio di spareggio. Di fronte a loro una squadra davvero forte come il Tc Sinalunga dei top 200 Atp Matteo Gigante e Oriol Roca Batalla e che nei doppi può contare anche su tennisti esperti come Luca Vanni e Daniele Bracciali.

Il capitano Davide Cocco chiederà una prova super ai suoi uomini: Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Gabriele Piraino, Francesco Mineo, Omar Giacalone e Riccardo Surano. Nella giornata odierna (30 novembre) Caruso e Piraino disputeranno i quarti di finale al 15.000 dollari di San Gregorio di Catania.

Ecco le parole del capitano Davide Cocco.

“Queste sono sfide che si decidono su 12 punti e quasi mai nel match d’andata. La scorsa domenica eravamo davvero contenti dopo i singolari per averli chiusi sul 2-2 grazie a due prestazioni eccellenti di Caruso e Giannessi e quindi pensavamo di poter andare via da lì sul 3-3 che sarebbe stato preziosissimo. Ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno dato come sempre il massimo. Domenica avremo poco margine perché servirà vincere almeno quattro partite per andare al doppio di spareggio. Non sarà facile perché loro sono fortissimi ma crediamo in questa impresa grazie anche all’apporto del pubblico. Saranno tutte sfide equilibrate”.

Com. Stam. + foto