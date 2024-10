Serie A1: domenica 13 ottobre la seconda giornata

La compagine maschile affronta in casa C.T.D Massa Lombarda – Le ragazze invece saranno di scena in Liguria sul campo della neopromossa Park Genova

Obiettivo dare continuità a quanto fatto nella prima giornata per le ragazze e conquistare i primi 3 punti per i ragazzi. Domenica 13 ottobre il Ct Palermo tornerà in campo con entrambe le formazioni per la seconda giornata della serie A1. Salvatore Caruso e compagni affronteranno a partire dalle ore 10 davanti al proprio pubblico il Massa Lombarda Ravenna, mentre il team vice campione d’Italia se la vedrà a Genova con il Park squadra neopromossa.

Nella gara inaugurale il Ct Palermo al maschile ha conquistato un buon pari a Forte dei Marmi sul rosso indoor anche se c’è più di un pizzico di rammarico per aver lasciato per strada entrambi i doppi al supertiebreak. I ravennati invece hanno perso in casa per 4-2 contro Santa Margherita Ligure che appare la squadra più forte del raggruppamento. Massa Lombarda dovrebbe scendere in Sicilia con Lorenzo Rottoli, 22 anni e numero 768 al mondo, con lo sloveno 37enne Blaz Kavcic con un passato da top 70 Atp, e con il sedicenne Mattia Ricci e Umberto Maria Giovannini. Assenti i due giocatori di punta ovvero il mancino Giulio Zeppieri e Francesco Forti.

Il capitano Davide Cocco dovrebbe affidarsi anche questa volta al blocco italiano collaudato già dalla passata stagione e quindi con i vari Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi e i giovani del vivaio Gabriele Piraino, Francesco Mineo e Riccardo Surano.

Queste le sue sensazioni a pochi giorni dalla gara contro i ravennati e con un piccolo passo indietro legato alla prima giornata.

“Alla vigilia del match di Forte dei Marmi un pari ci avrebbe soddisfatto – spiega il capitano – ma per come si era messa la sfida dopo i singolari il pensiero di espugnare Forte dei Marmi era concreto. Peccato davvero soprattutto per il doppio di Caruso e Piraino che nel 2° set conducevano 6-5 e con il servizio a loro disposizione dopo aver vinto il 1° set. Adesso però è tempo di voltare pagina e pensare all’esordio stagionale davanti al nostro caloroso pubblico. Mi aspetto con Massa Lombarda una gara molto combattuta ed equilibrata in tutti e quattro i singolari. Anche loro – conclude – hanno dei giocatori di grande esperienza, speriamo di recuperare già da domenica prossima i punti lasciati per strada contro il Tc Italia”.

Nell’altra gara del girone si affronteranno Santa Margherita Ligure e Tc Italia. Il Ct Vela Messina invece, inserito nel girone 2, farà visita al Tc Sinalunga nella riedizione della passata finale scudetto vinta dai peloritani al doppio di spareggio.

Si recherà, come già detto precedentemente, in Liguria la squadra femminile guidata da Alessandro Chimirri e Davide Freni che proverà a bissare il bel successo interno del 6 ottobre per 3-1 contro le campionesse d’Italia della Società Canottieri Casale in quella che nel dicembre 2023 era stata la finale svolta a Torino. Contro le genovesi, neopromosse e sconfitte nella prima giornata per 4-0 a Padova, ci sarà quasi certamente anche la ventenne Giorgia Pedone rientrata tre giorni fa dal Sudamerica dove ha collezionato due successi e altrettante finali che l’hanno proiettata alla posizione 183 del ranking.

Il Park Genova ha in organico due giocatrici straniere di ottimo valore come la lettone Daria Semenistaya (n. 129 al mondo) e la spagnola Carlota Martinez Cirez (n. 259 del ranking) assenti però contro Padova dove invece erano presenti Alessandra Teodosescu, Cristiana Ferrando e Anita Bartolini.

Obiettivo tre punti per il club presieduto da Giorgio Lo Cascio.

“Abbiamo iniziato il campionato molto bene – spiega il vice capitano Davide Freni – sconfiggendo le forti piemontesi del Casale grazie alle ottime performance di Anastasia Abbagnato e del nuovo innesto Martina Caregaro la quale tornerà assai utile in virtù della sua grande esperienza. La sensazione – prosegue – è che faremo un campionato di vertice con la speranza concreta di tentare quanto non realizzato la passata stagione. A Genova dovremmo avere anche Giorgia Pedone super carica dopo i brillanti risultati messi a referto tra Brasile e Argentina. Puntiamo anche – conclude – parlando del girone in generale su Federica Bilardo e Virginia Ferrara che presto ci auguriamo possano tornare al meglio delle loro possibilità”.

Nell’altra gara del girone Canottieri Casale ospiterà il Tc Padova.

foto by Massimo Ragusa

La squadra femminile del Ct Palermo con i due capitani e i dirigenti

Anastasia Abbagnato