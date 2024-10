Serie A1: domenica 27 ottobre inizia il girone di ritorno

Terza gara consecutiva in casa per il team maschile che riceve i toscani del Tc Italia. Le ragazze invece voleranno in Piemonte per sfidare Canottieri Casale

Entra nelle fasi calde il campionato maschile e femminile di serie A1 che inizia il proprio giro di boa con la prima giornata del girone di ritorno. Il team maschile giocherà la terza gara consecutiva davanti al proprio pubblico prima delle trasferte di Ravenna e Santa Margherita Ligure del 3 e 10 novembre.

Domenica 27 ottobre alle ore 10 in viale del Fante arriveranno i toscani del Tc Italia Forte dei Marmi che si trovano con 4 punti al 2° posto proprio come il Ct Palermo. Guida invece la classifica a punteggio pieno il Tc Santa Margherita Ligure, mentre Massa Lombarda è ancora ferma a 0 punti. La prima classificata di ciascuno dei 4 gironi va in semifinale, le seconde si salvano senza ricorrere ai play out che invece disputeranno le terze e le quarte classificate.

All’andata, sulla terra indoor di Forte dei Marmi, è finita 3-3 dopo che Salvatore Caruso e compagni avevano chiuso i singolari avanti 3-1.

Nelle prime tre giornate il Tc Italia, oltre ai due elementi del vivaio Lorenzo Carboni e Marco Furlanetto, ha utilizzato il marchigiano Stefano Travaglia, il licatese Luca Potenza, Walter Trusendi e i due stranieri ovvero lo slovacco Andrej Martin, numero 548 al mondo, e il ceco Lukas Rosol best ranking Atp numero 37 nel 2013.

“Peccato non aver girato a 6 punti alla fine di queste prime tre partite – spiega l’ex numero 76 al mondo Salvatore Caruso – purtroppo siamo stati sfortunati nei doppi in particolare a Forte dei Marmi, serve quindi migliorare questo aspetto. Adesso il primo posto diventa più complicato ma abbiamo sempre tutto nelle nostre mani. Intanto però pensiamo a vincere domenica davanti al nostro pubblico per blindare così il 2° posto che è comunque una cosa positiva e poi guarderemo alle prossime due gare con maggiore serenità”.

Obiettivo chiudere anticipatamente i giochi così da strappare il pass da prima classificata per le semifinali per la squadra femminile che sarà ospite delle campionesse in carica della Società Canottieri Casale. All’andata, lo scorso 6 ottobre, è finita 3-1 in favore del team guidato dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni.

In classifica Ct Palermo 7 punti, Canottieri Casale 4, Tc Padova 3 e Park Genova 2. Le prime due formazioni classificate dei due gironi staccano il pass per le semifinali. La prima affronta la seconda dell’altro raggruppamento e viceversa. Dopo 4 giornate il secondo girone vede al comando il Tc Rungg Bolzano davanti al Tc Cagliari.

Nella scorsa giornata Casale ha pareggiato 2-2 a Genova utilizzando la 20enne rumena Alexia Todoni, numero 133 al mondo, Enola Chiesa, Greta Rizzetto e Seone Mendez.

Il Ct Palermo punterà come sempre sul valore delle giovani tenniste locali Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. Tra venerdì e sabato si saprà se sulla terra rossa indoor dove si svolgerà la sfida ci sarà anche una delle straniere che compongono la rosa.

Com. Stam. + foto

Anastasia Abbagnato

Gabriele Piraino