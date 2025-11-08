Serie A1: domenica 9 novembre ultima giornata della fase a gironi

Le ragazze del Ct Palermo a partire dalle 10 in trasferta a Prato per provare a centrare la semifinale, i maschi in casa dalle ore 9 contro il Match Ball Firenze per evitare i playout

Domenica 9 novembre le squadre di serie A1 del Ct Palermo che nel 2026 celebrerà il proprio centenario, scenderanno in campo con obiettivi opposti: il team femminile per inseguire la semifinale, per poi successivamente tentare, per il terzo anno di fila, di provare a vincere l’agognato tricolore, i maschi invece per centrare la salvezza diretta senza passare dai playout.

Per entrambe le compagini tuttavia non sarà facile. La squadra femminile impegnata a Prato, solo vincendo sarà sicura della semifinale che ha già agguantato AT Verona. In caso di pareggio, servirà la non vittoria del Tennis Beinasco in casa contro le scaligere. Se invece Giorgia Pedone e compagne dovessero incappare in una sconfitta, a quel punto sarebbero addirittura costrette a giocare i playout. Nel Tc Prato ci potrebbe essere Lucrezia Stefanini, giocatrice del vivaio del team toscano, numero 142 al mondo, presente nella scorsa giornata così come nella prima.

Questa la classifica a una giornata dal termine dei gironi: AT Verona 8 penalizzata di 1 punto, Ct Palermo 6, Tc Prato e Tennis Beinasco 5.

Nell’altro girone, Tc Rungg Bolzano e Tc Cagliari hanno già il pass per le semifinali in programma il 16 e il 23 novembre. Le prime classificate dei due gironi incrociano le seconde classificate con il vantaggio della gara di ritorno in casa.

Questo il commento del vicecapitano del Ct Palermo, Davide Freni.

“Sapevamo che sarebbe stato un girone equilibrato ma in alcune partite abbiamo buttato al vento dei punti che ci avrebbero permesso di arrivare a questa ultima giornata molto più sereni, penso ad esempio alle gare interne contro Verona e Beinasco. Andremo a Prato con la miglior formazione possibile consapevoli che la compagine toscana con Lucrezia Stefanini in campo è davvero molto forte ma anche noi non siamo da meno e pensiamo di poter tornare a Palermo con un buon risultato”.

Tornerà a disposizione la mancina Federica Bilardo che si unirà alle altre due atlete del vivaio Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato e ad una delle tenniste straniere.

Per quanto concerne la squadra maschile, riceverà la visita del Match Ball Country Club Firenze già in semifinale e che quindi presumibilmente sbarcherà a Palermo con qualche rincalzo per risparmiare i migliori elementi in vista delle due gare successive. Per centrare la salvezza diretta, al Ct Palermo servirà anche che il Tc Crema non batta in casa il fanalino di coda Park Tc Genova, ormai certo del quarto posto nel girone. In caso di pareggio tra Ct Palermo e Match Ball Firenze e di sconfitta del Tc Crema, Gabriele Piraino e compagni sarebbero secondi e quindi salvi.

In classifica, i lombardi hanno un punto in più dei siciliani, aspetto che potrebbe quindi risultare decisivo. I playout sono in programma il 16 e il 23 novembre. Le terze classificate giocano contro le quarte con la gara di ritorno da disputare con il vantaggio del fattore campo.

Ecco le parole del capitano Davide Cocco.

“Domenica proveremo a vincere la seconda gara davanti al nostro pubblico e poi vedremo cosa accadrà a Crema dove onestamente ritengo complicato che il Park Genova possa strappare dei punti, però spesso il tennis ci ha abituato a sorprese. Se capiterà di disputare i playout faremo di tutto per mantenere la categoria con la consapevolezza che se avremo la rosa al completo siamo nelle condizioni di non dover temere nessuna squadra”.

A disposizione dei due capitani, la consueta pattuglia di atleti siciliani con Luca Potenza fino ad oggi imbattuto sia in singolare che nel doppio. Lo straniero presente sarà per la seconda volta consecutiva il tedesco 28enne Adrian Oetzbach.

