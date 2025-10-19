Serie A1: giornata agrodolce per i colori del Ct Palermo

Le ragazze pareggiano in casa 2-2 contro il Tc Prato e restano al comando del girone I ragazzi invece cadono a Firenze al cospetto della capolista del raggruppamento Domenica 26 ottobre Piraino e compagni ospitano il Tc Crema, il team in rosa andrà a Verona

La terza e ultima giornata della fase a gironi del massimo campionato a squadre di tenns si chiude con un pareggio colto dal team femminile tra le mura amiche contro il Tc Prato e una battuta d’arresto per gli uomini battuti in Toscana in quel di Bagno a Ripoli dal Match Ball Country Club Firenze per 4-2.

Ricordiamo che il Ct Palermo insieme al Tc Rungg Bolzano è l’unico circolo ad avere due formazioni che militano in serie A1.

Iniziamo dalle ragazze che con il punto colto quest’oggi mantengono la vetta del girone che, oltre al Tc Prato, comprende anche Tennis Beinasco e AT Verona. Le prime due classificate dei due gironi approdano in semifinale, terza e quarta fanno invece i play out.

Nel match andato in scena sui campi di viale del Fante, a portare i due punti, sono state la franco tunisina 24enne e nuovo innesto Yasmine Mansouri, 360 al mondo, che ha beneficiato dopo soltanto 3 giochi del ritiro di Beatrice Ricci a causa di un fastidio all’altezza del tendine d’Achille e, nel doppio, la coppia Yasmine Mansouri – Giorgia Pedone vittoriose a spese di Viola Turini e della spagnola Marina Bassols Ribera. Quest’ultima ha vestito la casacca del Ct Palermo nelle ultime stagioni scendendo in campo in entrambe le finali che il club prossimo a festeggiare 100 anni ha messo a referto nel 2023 e nel 2024.

Sconfitte in singolare Pedone per mano di Bassols Ribera (n. 263 Wta) e l’esordiente assoluta in serie A1, la 17enne Alessandra Fiorillo battuta da Viola Turini. Assente oggi Anastasia Abbagnato impegnata nelle qualificazioni del Wta 125 sul veloce di Rovereto.

Dopo il giro di boa della fase a gironi, la classifica dice: Ct Palermo 5, Tc Prato e AT Verona 4, Tennis Beinasco 1. Domenica 26 ottobre: AT Verona – Ct Palermo.

Ecco le parole del neo direttore sportivo del Ct Palermo, Paolo Cannova costantemente a fianco delle due compagini della massima serie e che quest’oggi ha assistito agli incontri.

“Anche quest’anno – dichiara lo storico coach di Salvo Caruso e attuale allenatore di Gabriele Piraino – faremo di tutto per recitare un ruolo da protagonisti come avvenuto lo scorso anno e due anni fa. Il primo step al momento è quello di passare il girone che è altamente competitivo. Siamo davvero orgogliosi di poter far affidamento su tante giocatrici palermitane nate e cresciute qui, come Pedone, Abbagnato, Bilardo e Ferrara e quest’anno si sono aggiunte le 17enni Allegra e Fiorillo. Siamo altresì felici che le tenniste straniere che si sono alternate in queste prime tre giornate si siano integrate molto bene con il gruppo. Testa adesso – conclude Cannova – alle gare del girone di ritorno”.

Finisce 4-2 in favore del Match Ball Firenze la sfida a livello di terza giornata maschile. Sui campi in quel di Bagno a Ripoli a due passi dal Viola Park, quest’oggi il Ct Palermo è sceso in campo soltanto con atleti siciliani senza quindi apporto di tennisti stranieri presenti invece nelle prime due giornate.

Ancora in evidenza il 25enne licatese e nuovo innesto Luca Potenza il quale ha vinto il singolare contro il mancino Gianmarco Ferrari e il doppio in coppia con il 18enne Riccardo Surano. Niente da fare per un pur combattivo e tenace Gabriele Piraino sconfitto in tre tirati set dal rumeno, top 300 del ranking Atp, Filip Jianu. Piraino è stato recuperato all’ultimo momento dopo i fastidi inguinali patiti la scorsa settimana che lo avevano costretto a saltare il match contro il Park Genova.

Sconfitti anche in singolare Francesco Mineo e Riccardo Surano ad opera dei due atleti del vivaio toscano Lorenzo Sciahbasi e Andrea Meduri.

Il quarto punto per il Match Ball arriva in doppio grazie a Ferrari – Sciahbasi che battono Piraino e Mineo.

Nell’altra gara del girone, Tc Crema vince 5-1 a Genova. Classifica dopo 3 giornate: Match Ball Firenze 9, Ct Palermo e Tc Crema 4, Park Genova 0. Domenica 26 ottobre: Ct Palermo – Tc Crema.

Le prime classificate dei 4 gironi vanno in semifinale, la seconda si salva direttamente, terze e quarte fanno invece i play out.

3^ giornata serie A1 femminile: Ct Palermo – Tc Prato 2-2

Jasmine Mansouri b. Beatrice Ricci 3-0 rit.

Marina Bassols Ribera b. Giorgia Pedone 6-4 6-1

Viola Turini b. Alessandra Fiorillo 6-3 6-2

Pedone – Mansouri b.Bassols Ribera – Turini 6-4 6-4

3^ giornata serie A1 maschile: Match Ball Country Club Firenze – Ct Palermo 4-2

Filip Jianu b. Gabriele Piraino 6-7 6-3 6-4

Luca Potenza b. Gianmarco Ferrari 6-2 7-6

Lorenzo Sciahbasi b. Francesco Mineo 6-0 6-0

Andrea Meduri b. Riccardo Surano 6-3 7-6

Gianmarco Ferrari – Lorenzo Sciahbasi b. Gabriele Piraino – Francesco Mineo 6-1 6-0

Riccardo Surano – Luca Potenza b. Filip Jianu – Andrea Meduri 6-4 6-4

Foto by Massimo Ragusa

Com. Stam. + foto

Giorgia Pedone

Luca Potenza

Yasmine Mansouri