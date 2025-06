Serie A1 Softball: La Inox Team Saronno ottiene un altro sweep, supera 2-0 Parma

Meno di quarantotto ore e la Inox Team Saronno è scesa nuovamente in campo, questa volta per ospitare il Gruppo Oltretorrente per l’undicesimo turno del Campionato di Serie A1 di Softball.

Le padrone di casa prive dell’infortunata Sara Cianfriglia hanno schierato un line-up giovanissimo, tutte le giocatrici impiegate non hanno fatto mancare il proprio apporto. L’head coach Wlly Pino ha conquistato al termine dei giochi l’ennesimo sweep della stagione.

Anche nel giorno della Festa della Repubblica Italiana le due lanciatrici di casa hanno sfoderato una prestazione maiuscola, collezionando 18 strike-out totali, 8 Toniolo e 10 Caudill, in 11 inning giocati.

GARA 1. La Inox Team Saronno passa subito in vantaggio grazie a due fuori campo da un punto, siglati nell’ordine dal lead-off Alessandra Rotondo e dalla ceca Barbora Saviola.

Nel secondo inning le padrone di casa allungano ancora. A basi piene Sara De Luca ne approfitta e mette a segno un doppio, vanno a punto Mirta Anselmi autrice in precedenza di un singolo con bunt ed Alessandra Rotondo che aveva guadagnato la corsa ball.

Il quarto gioco è cruciale per l’andamento del primo incontro.

Nella parte alta Parma si fa viva segnando su solo home run con Ashley Marie Daugherty, ma non solo riempie le basi con Castillo, Moretti che avanzata perché toccata, ma non c’è nulla da fare, anche questa volta è particolarmente efficace la prova difensiva saronnese.

Nella parte bassa le padrone di casa mettono a segno 3 punti e tentano di chiudere la gara per manifesta. Rotondo avanza in prima, Saviola arriva in seconda e sposta il capitano saronnese in terza. Peterson è fatta camminare intenzionalmente.



Il singolo di De Luca fa segnare due punti, la battuta di Oulye ne porta una altro. La gara si chiude nel quinto inning, durante il quale Nardini arriva a casa base sul doppio di Rotondo, per l’8-1 finale.

Il pitcher dell’Italia Toniolo colleziona 8 stike-out in 5 inning lanciati.

Gara 2. Nella parte bassa del primo inning l’home run di Peterson porta anche Rotondo a punto. Il 3-0 arriva nel 3° gioco. Il catcher americano, ancora, ottiene la base in ball. Il singolo di De Luca la fa correre in terza. Bartoli anche se è eliminata porta Peterson a casa base.

Caudill dalla pedana macina eliminazioni, ne conteremo 10 in 6 inning giocati.

Nel quarto gioco arrivano il singolo di Aurora Treccani, che successivamente corre a casa base sul triplo di Alessandra Rotondo, quest’ultima segna sul doppio di Saviola. Per il 5-0 parziale.

Nel gioco successivo la Inox Team marca il sesto punto con Bartoli, che dopo aver conquistato la base ball, corre in terza sul singolo di Oulye, Nardini compie il giro completo dei sacchetti.

Nel sesto Taylor Caudill continua la sua azione di forza e non dà spazio all’attacco avversario. Nella parte bassa Parma sostituisce in pedana Lucrezia Moretti con Gelila Amanuel Gebremichael.

Alessia Rui guadagna una base ball, viene sostituita da Vittoria Franzosini per la corsa. Rotondo colpisce ancora un doppio profondo e porta la giovanissimi di casa a siglare il definitivo 7-0.

Saronno conquista altri 2 punti, fortifica ulteriormente la seconda posizione in campionato.



ph Lorenzo Stoppani

ASC ph Lorenzo Stoppani