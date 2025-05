Serie A1 Softball: La Inox Team Saronno pareggia in casa con Forlì

Pareggio interno per la Inox Team Saronno contro la Italposa Softball Forlì, al termine di un bel match giocato ancora punto a punto.

GARA 1 si è conclusa al secondo extra-inning, le due squadre si sono superate l’un l’altra più di una volta fino a quando l’equilibrio è stato rotto da una battuta di Bartoli, un errore difensivo del Forlì ed il punto di Rotondo.

Riavvolgendo il nastro il Saronno Softball Baseball va subito in vantaggio con Alessandra Rotondo, autrice ancora una volta di una maiuscola prestazione. Il capitano saronnese inaugura l’incontro battendo un triplo a destra, nel turno successivo il singolo della ceca Barbora Saviola porta il capitano della Inox Team a punto.

Ancora. La statunitense Neely Peterson colpisce un singolo e Saviola avanza in seconda base. Bartoli batte a terra, ma è eliminata, mentre Saviola e Peterson corrono avanti. Un home run al centro di Sara Cianfriglia svuota le basi l’Inox Team segna 3 punti. 1° inning 4-0.

Nelle riprese successive le lanciatrici partenti Christina Toniolo e Ilaria Cacciamani hanno la meglio sugli attacchi avversari.

Nella parte alta del quarto gioco avviene il ribaltone ospite. Il Softball Forlì prima segna il punto del 4-1 con Veronica Onofri. A basi piene, con calma ed esperienza Marta Gasparotto spedisce la palla gialla alla destra del campo, per un doppio che fa velocemente viaggiare a casa base Laghi, Matta e Moreland, che in precedenza erano avanzate in campo. Infine il singolo di Carlotta Onofri porta Gasparotto che era ferma in terza base a punto. E’ il sorpasso del 4-5.

Nella parte bassa dell’ultimo inning avviene il pareggio per le nero azzurre. Lo segna la classe 2007 Mirta Anselmi, va in prima base, poi Rotondo in bunt si sacrifica per l’avanzata della compagna sul cuscino di seconda. Saviola sigla un doppio ed Anselmi sigla il 5-5.

La partita va agli extra-inning, ce ne vorranno due per stabilire il team vincente. E’ ancora una volta Alessandra Rotondo la donna della provvidenza, nel top del nono con un’azione di difesa in assistenza al catcher Peterson fa eliminare il corridore in corsa verso il punto. Nella parte d’attacco Rotondo avanza in campo fino ad arrivare sul cuscino di terza, grazie anche al sacrificio in bunt di Saviola, Peterson va in prima per un’intenzionale data dalla lanciatrice di Forlì Cacciamani.

Bartoli colpisce a terra, Rotondo corre dalla terza base sfruttando l’indecisione difensiva ospite e di esperienza anticipa il catcher avversario e segna il punto della vittoria.

GARA 2 Più statica rispetto all’incontro precedente con la velocità delle due lanciatrici Johnson (Forlì) e Caudill (Saronno) ad avere la meglio. Al termine della gara si conteranno 13 strike out per la forlivese e 7 per la saronnese.

Le romagnole segnano il punto dello 0-1 nel primo inning. Marta Gasparotto avanza in seconda, un singolo di Carlotta Onofri la manda in terza. La nazionale azzurra segna grazie ad una valida di Giacometti.

Il confronto avanza fino al 4° gioco quando sono ancora le forlivesi a modificare lo score, questa volta è Cortesi a riuscire a fare l’intero giro del campo. Infatti il n.28 ospite batte un doppio, in successione arriva in terza base grazie al bunt di Veronica Onofri, segna su una hit di sacrificio di Laghi.

Il Saronno le tenta tutte e nella parte bassa del 7° inning spera nell’aggancio. Bartoli e De Luca sono eliminate. Un doppio di Ouly Pouye fa correre Cianfriglia, che in precedenza aveva guadagnato una base, a punto. E’ l’1-2. Rui le tenta tutte ma swinga a vuoto ed è eliminata, per la vittoria di Forlì.

La classifica si muove, l’Inox Team Saronno mantiene il secondo posto del campionato di Serie A1 di Softball, in attesa del big match di sabato prossimo contro la capolista Bollate Softball 1969.

