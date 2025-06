Serie A1 Softball: La Inox Team Saronno vince a Collecchio

La Inox Team Saronno torna da Collecchio con una importante vittoria, ma non è stato tutto facile perché le emiliane si sono rivelate ostiche avversarie. Grandi protagoniste le lanciatrici impiegate, che hanno fatto registrare prestazioni quasi perfette.

GARA 1. I lanciatori partenti sono Silvia Aroldi per il Collecchio e Christina Toniolo per il Saronno. L’equilibrio dell’incontro viene spezzato nella parte alta del 3° inning, quando la solita Barbora Saviola mette a segno un solo home run, l’ottavo della sua stagione.

Nel quarto Sara De Luca si presenta al piatto e ripete quanto fatto in precedenza dalla sua compagna, batte lungo al centro per un altro fuoricampo per il momentaneo 2-0.

Nel frattempo Toniolo con regolarità elimina giocatrici avversarie, al termine suggella la sua splendida prestazione con 9 strike out su 7 inning lanciati.

Nel 6° gioco l’head coach parmense Loredana Auletta effettua alcuni cambi e spostamenti di posizione in difesa. Saronno è costretta alla sostituzione forzata per un infortunio di gioco occorso a Sara Cianfriglia, dal dugout subentra Vittoria Nardini. Mirta Anselmi si sposta al centro.

Nella parte basse Collecchio accorcia le distanze, grazie ad un altro solo home run di Lindsay Lopez, nelle azioni successive la difesa ospite riesce ad opporsi all’avanzamento dei corridori emiliani, un doppio gioco difensivo elimina Colonna e Jackson.

L’incontro chiude col risultato di 2-1 per Saronno, frutto di tre home run da un punto ciascuno.

GARA 2. Vittoria Nardini resta nel line-up saronnese, Taylor Caudill conferma la sua classe in pedana nei primi due inning ottiene 5 strike-out. Nella parte alta del terzo inning Alessandra Rotondo porta in vantaggio il Saronno, il capitano da una gran smazzata alla palla che va oltre le recinzioni.

Collecchio pareggia nella parte bassa dello stesso gioco. Lindsay Lopez approfitta di un errore difensivo saronnese.

L’incontro è equilibrato ed arriva all’extra inning. Nella parte alta l’attacco della Inox Team come da regola posiziona Mirta Anselmi in seconda, Barbora Saviola conquista una base ball. Sara De Luca viene colpita avanza in prima, i corridori del Saronno occupano tutti i sacchetti in campo. Anita Bartoli batte un doppio al centro e tutte tutte le sue compagne di squadra vanno a punto per il 4-1.

Nell’ultimo attacco di Collecchio Albertin batte un doppio a sinistra, Sanelli viene eliminata a casa. I due successivi out portano al successo Saronno, che rafforza la seconda posizione in classifica.

Anche Taylor Caudill fa registrare una prestazione da incorniciare con 12 K in 8 inning. Unica nota stonata della giornata è l’infortunio di Sara Cianfriglia, le cui condizioni sono da verificare per i prossimi impegni.

ph Lorenzo Stoppani

Com. Stam. + foto