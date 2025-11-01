Serie A1 tennis: domenica 2 novembre la quinta giornata per le squadre del Ct Palermo

Le ragazze ricevono la visita del Tennis Beinasco, i maschi voleranno in Liguria A due giornate dalla fine della fase a gironi, Abbagnato e compagne ancora in corsa per le semifinali, il team maschile proverà ad agguantare la salvezza diretta

Potrebbero già essere emessi i verdetti domenica 2 novembre per quel che concerne le due compagini di A1 del Ct Palermo che, ricordiamo. insieme al Tc Rungg Bolzano è l’unica società ad avere due squadre nel massimo campionato. Siamo a due giornate dalla fine della fase a gironi. La squadra femminile è al momento al 2° posto, ovvero un piazzamento utile per l’approdo alle semifinali, mentre i maschi si trovano in terza posizione che equivale alla disputa dei play out dal momento che, ricordiamo, la seconda classificata mantiene la categoria direttamente, mentre la prima approda alle semifinali. Nel campionato maschile i gironi sono 4, nel femminile soltanto due.

A partire dalle ore 9 di domenica 2 novembre in viale del Fante le ragazze guidate dai capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni riceveranno la visita delle piemontesi del Tennis Beinasco in una sfida da non sbagliare, dopo che nelle ultime due giornate, il Ct Palermo ha pareggiato in casa contro Prato e perso a Verona. Ad oggi la classifica dice così: AT Verona 7, Ct Palermo 5, Tc Prato e Tennis Beinasco 4. Ct Palermo che, al netto di imprevisti, schiererà la sua miglior formazione.

In caso di successo e di contemporaneo ko del Prato in casa contro Verona, Abbagnato e compagne sarebbero matematicamente in semifinale senza aspettare la sfida del 9 novembre da giocare in Toscana.

Il Tennis Beinasco, nelle quattro gare disputate, ha utilizzato, in alternanza, la rumena Irina Bara, n. 329 al mondo, e la slovena Dalila Jakupovic, 304 del ranking e poi Jennifer Ruggeri, n. 356 Wta, Federica Di Sarra e le due giocatrici del vivaio Federica Rossi e Maria Canavese.

Questo il commento del vicecapitano Davide Freni.

“La prossima giornata è fondamentale, dobbiamo necessariamente vincere per cercare di superare AT Verona o di rimanere secondi. La squadra è carica, le ragazze si stanno allenando bene e sono molto motivate. Giorgia ha fatto una finale la scorsa settimana a Pula e sono sicuro che disputerà al meglio la restante parte di campionato, Anastasia è arrivata ieri a Palermo e vuole riscattarsi dalla partita persa con match point a favore domenica scorsa contro Zantedeschi, e poi dalla tennista straniera che sarà chiamata in causa ci aspettiamo molto. Sono fiducioso – conclude Freni – e ribadisco che aggiungo arrivare alla terza finale scudetto consecutiva”.

Allo stesso orario in quel di Genova il team maschile capitanato dai maestri Davide Cocco e Luigi Brancato proverà ad alimentare le speranze di arrivare al 2° posto che al momento dista tre punti. A un passo dalle semifinali il Match Ball Firenze a cui servirà 1 punto nelle prossime due gare. Il Ct Palermo non dovrà farsi ingannare dal fatto che il Park Tc Genova è fermo al palo perché proprio come i siciliani quasi mai ha avuto tutti i migliori elementi contemporaneamente a disposizione: su tutti il belga Kimmer Coppejans, 186 Atp e il sanremese, ex top 70, Gianluca Mager. La compagine del team di viale del Fante dovrebbe presentare delle novità in formazione rispetto ai match del 19 e 26 ottobre.

Le parole del capitano dei palermitani, Davide Cocco.

“Peccato davvero per le ultime due gare contro Firenze e Crema terminate 2-4 ma che potevano serenamente tramutarsi in pareggio dato che Gabriele Piraino è andato a un passo dal battere in Toscana Jianu e qui in casa il fortissimo croato Mikrut. Siamo leggermente indietro in classifica ma venderemo cara la pelle in queste ultime due giornate con la speranza di sopravanzare il Tc Crema e salvarci senza disputare i sempre insidiosi play out. Tuttavia siamo ancora in una fase del girone i cui scenari sono imprevedibili almeno fino a domenica pomeriggio quando avremo le idee un pizzico più chiare. Guardando alla gara contro il Park – conclude il capitano del Ct Palermo – siamo consapevoli che loro hanno una rosa di valore e non ci dobbiamo far condizionare dagli attuali zero punti. Se noi saremo al completo abbiamo buone chance di fare un buon risultato”.

https://www.fitp.it/media/FIT/Federtennis/Tornei_e_Classifiche/Campionati_Nazionali/20251027_Serie_A1_maschile_2025___Fase_a_gironi_v5.pdf

https://www.fitp.it/media/FIT/Federtennis/Tornei_e_Classifiche/Campionati_Nazionali/20251027_Serie_A1_femminile_2025___Fase_a_gironi_v4.pdf

Ph 1 Anastasia Abbagnato 2 Luca Potenza 3 Giorgia Pedone 4 Gabriele Piraino foto by Massimo Ragusa Foto by Massimo Ragusa

Com. Stam. + foto