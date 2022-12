Serie A2 femminile: il Ct Palermo vola in A1 Battuto 3-0 il Ct Bologna. Una promozione ottenuta con sole atlete del vivaio

La domenica tennistica tra Torino e i campi di viale del Fante targata Ct Palermo inizia nel migliore dei modi con la promozione in A1 femminile delle giocatrici tutte palermitane del vivaio del sodalizio prossimo ai 100 anni di storia.

Per la prima volta in assoluto, nel mese di ottobre 2023, il Ct Palermo giocherà il massimo campionato a squadre di A1 e quindi, oltre alla compagine maschile (in questo momento in campo a Torino per la finale scudetto contro Sinalunga), ci sarà anche quella dei capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni.

Quest’oggi sui campi di casa, dopo il 2-2 di giovedì scorso a Bologna, serviva vincere e così è stato anche se va detto che la formazione felsinea, anche in questa circostanza, ha schierato due sole tenniste per via delle assenze di Urgesi e Ruggeri.

Federica Bilardo e Giorgia Pedone hanno sconfitto in due set rispettivamente Nicole Fossa Huergo e Arianna Zucchini. Pedone quindi si è presa la rivincita dopo il ko subito all’andata. Della forte squadra del Ct Palermo (sei vittorie e due pari il bilancio del campionato tra fase a gironi e finale play off) hanno fatto parte dando il loro prezioso contributo anche Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara. In una sola circostanza, lo scorso 22 ottobre, è stata impiegata la spagnola Marina Bassols Ribera top 150 Wta.

Un salto di categoria che inorgoglisce non poco i due capitani e la dirigenza del Circolo per il fatto di essere stato conseguito da atlete nate e cresciute al Ct Palermo e molto giovani se pensiamo ai 23 anni di Bilardo, ai 19 di Abbagnato e ai 18 di Ferrara e Pedone, le ultime due pluricampionesse italiane in doppio nelle varie categorie juniores.

CT PALERMO – CT BOLOGNA 3-0 (ANDATA 2-2)

Federica Bilardo b. Nicole Fossa Huergo 6-0 6-1

Giorgia Pedone b. Arianna Zucchini 6-2 6-3

Anastasia Abbagnato vince per assenza giocatrice avversaria

