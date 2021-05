La Finale tra Edera Trieste e Tergeste Tigers riporterà, dopo oltre un lustro, una compagine del capoluogo giuliano in Serie A. Sfida al meglio delle 3 gare che si concluderà, al più tardi, il 15 maggio

Quando gli spartani tornavano dalla battaglia era usanza non dare nessuna menzione d’onore a chi veniva ferito alla schiena, poiché voleva dire che si era dato alla fuga sottraendosi al combattimento. Noi siamo convinti del fatto che oggi non ci sarà questo pericolo, nessuno fuggirà da nessuno perché la posta in palio è troppo alta, perché vincere significa non solo massima serie, ma vuol dire anche predominio territoriale, conquistarsi una città oltre che la Serie B, è sinonimo di trionfo, trionfo tra le strade, le piazze, le case di Trieste, questa città che l’ha fatta da padrone per tutta la stagione e che ora vede fronteggiarsi le sue due parti migliori per la conquista del titolo. Non c’è più tempo per sottrarsi al duello, non c’è più margine di errore, “one shot” direbbero gli americani, ebbene non prendete impegni per stasera perché alle 19.00 si alzerà il sipario su Edera Trieste vs Tergeste Tigers, Gara 1 dell’ultimo capitolo della stagione, il più importante. Ansia, eccitazione ed impazienza sono tutti stati d’animo legittimi in questo momento in attesa di capire chi tra queste due corazzate conquisterà una vittoria da inserire negli annali e chi, invece, dovrà rinviare (quantomeno) alla prossima stagione i sogni di gloria. Si apre dunque la finalissima promozione con Gara 1, dopo due semifinali alquanto diverse per pathos e difficoltà. L’Edera non ha avuto alcun problema con la CV Skating avendo vinto per 2-0 nella serie a fronte dei due risultati rotondi, ovvero 9-0 e 8-2. Tergeste invece ha avuto un “mancamento” in Gara 1 con il Torre Pellice, perdendo 6-4, ma poi ha mostrato di avere i nervi saldi pareggiando la serie in Gara 2 per poi mettere la freccia e sorpassare in una Gara 3 strabiliante, sul filo del rasoio, vinta di misura per 5-4 dai biancorossi addirittura all’overtime. Tutto questo dopo una regular season che ci ha regalato emozioni fino all’ultimo, con le due triestine appaiate in vetta con 45 punti e con l’Edera avanti in graduatoria in virtù della differenza reti negli scontri diretti. Sì, perchè all’andata vinse l’Edera (in casa del Tergeste) per 7-4, mentre al ritorno si sono imposti Angeli e soci (in case dell’Edera) per 5-3. Due vittorie “in trasferta” dunque che fanno presagire una finalissima fuori dal comune non solo per via del derby, ma anche per l’equilibrio imperante. Ecco cosa ci dice Nicolo’ Degano, bomber dell’Edera: << Aspettiamo questa finale dall’anno scorso, quando il campionato è stato interrotto causa Covid 19. Sarà una gara intensa perché ci conosciamo bene e c’è molta rivalità. Noi arriviamo a questa gara umili e speriamo di mettere in campo un bel gioco. Siamo carichi e pronti, c’è gran voglia di rivincita dall’ultimo derby >>. Per il Tergeste ecco le impressioni di Carlo Mariotto: << E’ una tra le gare più importanti della mia carriera. Il livello si è alzato rispetto a qualche anno fa in quanto Trieste ha saputo attrarre atleti di caratura internazionale e l’intero torneo si è arricchito molto. Prepariamo questo appuntamento dallo scorso anno, loro hanno tanti giovani che corrono molto e qualche elemento di grande esperienza ma ci difendiamo bene anche noi! Non è una frase fatta, speriamo vinca il migliore e sono orgoglioso del fatto che la partita di vertice di tutta la categoria sia il derby di Trieste! >>. Non ci resta che godere di questo spettacolo e di vedere chi, alla fine della serie che si protrarrà poi l’8 maggio con Gara 2, porterà a casa questa insolita, ma magnifica stagione. Fuori le bandiere, scaldate trombe e tamburi che lo spettacolo sta per iniziare!

SERIE B – Il programma di sabato 1 Maggio (Gara 1)

Ore 19.00 Edera Trieste – Tergeste Tigers (arbitri Slaviero e Rigoni Daniel)

Il programma della Finale Promozione in Serie A

Sabato 8 maggio 2021 (Gara 2)

Ore 20.30 Tergeste Tigers – Edera Trieste

Sabato 15 Maggio (ev Gara 3)

Ore 20.30 Edera Trieste – Tergeste Tigers



I risultati delle semifinali

Sabato 17 aprile (Gara 1)

CV Skating – Edera Trieste: 0-9 (0-4)

Old Style Torre Pellice – Tergeste Trieste: 6-4 (pt.3-0)

Sabato 24 aprile (Gara 2)

Tergeste Trieste – Old Style Torre Pellice: 3-2 (pt. 0-1)

Edera Trieste – CV Skating: 8-2 (pt. 1-1)

Domenica 25 Aprile (Gara 3)

Tergeste Trieste – Old Style Torre Pellice: 5-4 overtime (pt. 4-3; st. 4-4)

Edera vince la serie 2-0

Tergeste vince la serie 2-1

SEGUITECI:

Risultati live: https://bit.ly/31DBpEV

Web TV: https://youtu.be/_TC3_OEY8hM

Su Fisr.it: https://bit.ly/2MG6oMw

Facebook: https://bit.ly/2ZnFCMX

Instagram: https://bit.ly/31JJXdo

Twitter: https://bit.ly/2Ph9bNF

Com. Stam.