Servizi ad alto impatto in viale Campania: le forze dell’ordine presidiano la zona con identificazioni, posti di controllo ed accessi ispettivi presso esercizi commerciali

Già dalla scorsa settimana sono stati attuati ulteriori dispositivi di controllo del territorio anche nella zona di viale Campania ove, nel recente periodo, si erano registrati disagi oltre che relativi al traffico veicolare, anche connessi alla vivibilità degli spazi esterni per la segnalata presenza di molesti e fastidiosi assembramenti di giovani cittadini.

In particolare, il citato dispositivo di controllo si inquadra nella più ampia cornice dei servizi ad “Alto Impatto” che rappresentano una qualificata e flessibile risorsa, cruciale nella gestione del controllo del territorio delle forze dell’ordine perchè adattabile e modulabile a molteplici contesti territoriali cittadini ed utile per scongiurare la degenerazione di episodi di criminalità e microcriminalità, nonchè per agevolare la sicurezza percepita.

Agiscono indirizzando e concentrando l’attenzione delle forze dell’ordine, per ogni singolo servizio, su una singola area cittadina, con l’impiego di risorse straordinarie e sotto molteplici direttrici, per affrontare e risolvere contesti di densità criminale, capaci di incidere negativamente sulla percezione di sicurezza.

In viale Campania, sotto il coordinamento della Questura, nel corso degli ultimi due sabati sono stati organizzati presidi da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale che hanno portato alla identificazione di 150 persone, di cui 14 con precedenti penali, al controllo di 68 veicoli ed alla contestazione di 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada con 2 sequestri amministrativi.

Effettuati accessi ispettivi presso 2 esercizi commerciali, un pub ed una pizzeria.

Accertata la violazione connessa alla mancata autorizzazione sanitaria per l’ampliamento per somministrazione all’esterno, che comporterà una sanzione di 1000,00 euro.

Effettuata una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per la verifica del regolare impiego dei dipendenti al momento del controllo.