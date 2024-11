Servizi di controllo contro la mala movida: proseguono senza sosta i servizi nel centro cittadino

In attuazione delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche nel corso di questo weekend, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio, ormai da diversi mesi attuati con capillare costanza ed estesi anche ad alcuni giorni infrasettimanali principalmente mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale con conseguenti sequestri di merce e di strutture mobili adibite all’esposizione delle stesse con il concorso anche della Polizia Municipale.

Tale dispositivo operativo, che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine, è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

L’attività ha interessato le aree della movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria,a piazza Sant’Anna,a via I.La Lumia e a piazza Magione.

L’obiettivo di questa capillare attività è quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza,ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di piazza Sant’Anna, di piazza Magione, di piazza San Domenico, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Vittorio Emanuele, di via I.La Lumia, di via Turati, di via Mazzini, di via Daita, di via Gallo, di via Gorizia, di via Roma e di via Cagliari.

Nel corso dei servizi sono state identificate 520 persone, di cui 64 con precedenti nonchè controllati 51 mezzi e contestate 5 violazioni al Codice della Strada.

I suddetti servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.