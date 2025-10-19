Servizi di controllo del territorio cd. “alto impatto” eseguiti dai CC. arrestati un 48enne e un 32enne per detenzione di arma, detenzione di armi e munizioni e ricettazione

Latina: Nelle giornate del 17 ottobre, sono stati svolti servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo sia del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Durante i servizi svolti, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini rispettivamente di 48 e 32 anni, entrambi residenti del posto, già noti alle forze di polizia, per il reato di detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

Nello specifico i Carabinieri, durante un controllo, fermavano all’ingresso di una palazzina in via Pionieri della Bonifica, un cittadino albanese di 32 anni il quale durante una perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 1,28 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “cocaina” e pertanto è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione effettuata al 32enne, i Carabinieri notavano un uomo che alla loro vista, una volta entrato all’interno della suddetta palazzina, saliva frettolosamente le scale.

I militari dell’Arma, insospettiti da tale gesto, hanno seguito l’uomo fino ad individuare l’appartamento dove era entrato.

All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno identificato i due indagati e hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a seguito della quale, hanno rinvenuto, legato alla ringhiera del terrazzo attiguo al balcone in uso esclusivo a quell’appartamento, uno zaino contenente:

n. 1 pistola calibro 22 con matricola abrasa e caricatore inserito con 9 cartucce dello stesso calibro;

n. 1 pistola calibro 7,65 e un caricatore inserito con 14 cartucce stesso calibro, nonché un caricatore vuoto, che risultava essere oggetto di furto in abitazione, denunciato lo scorso 01 luglio 2018 presso la Questura di Campobasso;

n. 1 pistola calibro 9, con 2 caricatori contenti 33 cartucce stesso calibro, che risultava essere oggetto di furto in abitazione, denunciato in data nel settembre 2022 presso la stazione carabinieri di Roma Garbatella.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto inoltre nell’armadio della camera da letto, una cassetta in metallo contenente:

n. 24 cartucce calibro 9 parabellum;

n. 31 cartucce calibro 9;

n. 19 cartucce calibro 22;

n. 137 cartucce calibro 7,65.



Nel corso dei servizi svolti i Carabinieri hanno segnalato alla locale Prefettura, un uomo di 43 del posto e un cittadino indiano di 19 anni residente a Pontinia (LT), entrambi già noti alle forze di polizia, poiché sottoposti a controlli appiedati, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di tipo “hashish”.

Quanto rinvenuto durante i servizi svolti, sono stati sottoposti a sequestro, significando che la sostanza stupefacente, nell’ambito delle disposizioni che saranno rispettivamente impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative, mentre le pistole verranno eseguiti successivi accertamenti finalizzati a stabilire l’eventuale utilizzo dell’arma in eventi delittuosi.

Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 14 militari e 6 autovetture, sono stati controllati 38 soggetti e 15 veicoli. Inoltre, sono state eseguite 8 perquisizioni e controllati, presso i loro rispettivi domicili, 6 soggetti sottoposti a misure restrittive.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione