Servizi di controllo del territorio cd. “alto impatto” eseguiti dai CC. Denunciato un 45enne per possesso ingiustificato di grimaldelli

Latina: Nella serata dello scorso 23 ottobre, è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio.

Durante i servizi svolti, i Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 45 anni residente a Sonnino (LT), già noto alle forze di polizia, per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli.

Nello specifico i Carabinieri, durante un controllo, hanno fermato l’indagato in sella alla propria bicicletta e a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di uno zaino contenente grimaldelli ed arnesi atti allo scasso, senza giustificato motivo.

Il materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 7 militari e 3 autovetture, sono stati controllati 18 soggetti e 10 veicoli. Inoltre, sono state eseguite 7 perquisizioni.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione