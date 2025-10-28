Servizi di controllo del territorio cd. “alto impatto” eseguiti dai CC. Denunciato un 47enne per guida con patente revocata e un 40enne per guida in stato di ebrezza alcolica

Latina: Nella serata dello scorso 26 ottobre, è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio.

Durante i servizi svolti, i Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà: • un uomo di 47 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per guida con patente revocata. Nello specifico i Carabinieri, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato alla guida della propria autovettura sebbene la patente di guida gli era stata revocata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

• un cittadino tunisino di 40 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia per guida in stato di ebrezza. Nello specifico L’indagato è stato fermato dai Carabinieri durante un posto di controllo alla circolazione stradale, alla guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita. Dagli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, il 43enne è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Il veicolo, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso del servizio svolto, i carabinieri hanno segnalato alla competente Prefettura, come assuntore di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 20 anni del posto che, fermato a piedi dai militari dell’Arma, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”.

La “marijuana”, è stata sottoposta a sequestro e nell’ambito delle disposizioni che saranno rispettivamente impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Nel corso del servizio svolto, per i quali sono state complessivamente impiegati 7 militari e 3 autovetture, sono stati controllati 18 soggetti e 10 veicoli. Inoltre, sono state eseguite 2 perquisizioni e controllati, presso i loro rispettivi domicili, 2 soggetti sottoposti a misure restrittive.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione