 “Servizi Presidiari”  ed operazione ad “Alto Impatto” interforze,  nel cuore della movida cittadina. sequestri e sanzioni

La Polizia di Stato prosegue, senza sosta, il suo impegno al fianco dei cittadini all’interno di quartieri, teatro di malamovida.

L’obiettivo è raggiunto in sinergia con le altre forze dell’ordine ed attraverso i dispositivi di sicurezza ricadenti nei protocolli dei “Servizi Presidiari” e dell’ “Alto Impatto”.

Nel primo caso si tratta di dispositivi volti alla perlustrazione di itinerari con particolare riferimento alle aree interessate da densità demografica e dall’erogazione di servizi pubblici, così da assicurare una capillare “prossimità” della Polizia di Stato alla cittadinanza.

I servizi riguardano anche zone considerate nevralgiche per la sicurezza e la percezione di sicurezza dei cittadini ed il perimetro dell’area interessato dai ripetuti pattugliamenti di polizia, vigilanze dinamiche e posti di osservazione, si articola attraverso: il “percorso arabo-normanno”, con particolare attenzione, alla via Maqueda “bassa”, la stazione ferroviaria centrale, e quella percorsa dagli assi viari che, dalle adiacenze di quell’area, raggiungono piazza Villena ed il mercato di Ballarò.

L’intensificazione dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, coordinati proficuamente dalla sala operativa, è frutto della collaborazione di diverse articolazioni operative della Polizia di Stato, coinvolgendo non solo l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ma anche il Commissariato di P.S. della zona di competenza e quelli ad esso limitrofi.

Il protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto” prevede, invece, una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine ed è volto ad intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità restituendo, al contempo, il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano, con particolare riferimento alla malamovida.

Anche ieri sera e stanotte, serrati servizi hanno interessato le aree della movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, unitamente a personale della S.I.A.E e dell’Asp, ognuno per i settori di competenza ed in ottica di sicurezza integrata, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e dei centri di aggregazione giovanili, con particolare riferimento alle aree di via Roma, di piazza San Domenico, di piazza Caracciolo nonchè attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Argenteria, di via Paterna, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione e di via Garibaldi.

Di particolare rilievo gli esiti di due controlli effettuati, da personale appartenente al Commissariato di P.S. “Oreto – Stazione”.

Nel primo caso, in Piazza Aragona, è stato effettuato un accesso ispettivo presso un esercizio commerciale ove era in corso una serata con intrattenimento musicale, in cui sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa riguardanti:occupazione di suolo pubblico, violazione del regolamento comunale dehors, carenze igienico-sanitarie e assenza della scia sanitaria.

La S.I.A.E ha contestato l’utilizzo, da parte del DJ, di repertorio amministrato da S.I.A.E senza licenza . Elevate sanzioni per un ammontare di 4.700,00 euro.

Nella seconda circostanza, in piazza S. Anna, verifiche sono state effettuate su un bar mobile, la cui struttura poggiava su di un carrello munito di gancio traino così da renderne agevole trasporto e spostamenti. Il titolare dell’esercizio, molto noto in zona e ricco di avventori anche all’atto del controllo, risultava sprovvisto di scia. Oltre alle sanzioni, è stato, quindi, effettuato il sequestro dell’intera struttura.

Complessivamente, nel corso dei servizi, sono state 126 le persone controllate, di cui 15 con precedenti di polizia.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.