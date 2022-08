Servizi sociali, 33 milioni di euro per i comuni siciliani. Un percorso di potenziamento che avrà un progressivo incremento nei prossimi anni

Il riparto dei fondi, già approvato in Conferenza Stato – Città, prevede cospicue risorse per i 391 comuni siciliani – In arrivo 33 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sociali comunali e per le assunzioni di assistenti sociali nei comuni siciliani.

L’incremento dei finanziamenti, che sarà attuato grazie alle risorse aggiuntive destinate dalla Legge di Bilancio 2022 ed entrerà a regime nel 2030, fa parte di un percorso attuativo che è al secondo anno di applicazione per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e al primo anno per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Gli obiettivi di servizio per il 2022 consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio.

Per la Regione Siciliana i fondi messi a disposizione aumenteranno fino a circa 85 milioni annui nel 2030.

Il riparto ed i contenuti della relazione di rendicontazione sono stati già approvati dalla Conferenza Stato-Città del 27 luglio scorso.

Sono state assegnati cospicui finanziamenti ai 391 comuni siciliani e in particolare 380mila euro ad Agrigento, 435mila a Caltanissetta, quasi 3 milioni di euro a Catania , 177mila a Enna, quasi 2 milioni a Messina, 6 milioni di euro a Palermo, 540mila a Ragusa, 980mila a Siracusa e 430mila a Trapani.

“L’ANCI Sicilia, – spiegano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione- che ha seguito fin dal 2020 tutte le fasi della determinazione delle risorse aggiuntive per il sociale e ha assistito i comuni nella rendicontazione del 2021, ha ritenuto utile organizzare (in collaborazione con IFEL) un incontro di informazione al fine di facilitare la conoscenza della misura e l’utilizzo delle maggiori somme in assegnazione nell’arco di tempo relativamente breve che ci separa dalla fine del 2022”.

L’incontro dal titolo “Le risorse aggiuntive per i comuni siciliani a sostegno di servizi sociali”, che si svolgerà in videoconferenza domani, 4 agosto 2022 dalle 9.30 alle 11.00, sarà introdotto dal presidente Leoluca Orlando e coordinato dal segretario dell’Associazione dei comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano.

Com. Stam.