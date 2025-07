Servizi straordinari dei Carabinieri per la sicurezza e la prevenzione dei reati

Aci Castello (CT). I Carabinieri della Compagnia di Acireale, con un articolato piano straordinario di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Catania, ed in stretta sinergia con la Polizia Locale di Aci Castello,

hanno intensificato, concentrato e coordinato i servizi preventivi, per garantire la giusta cornice di sicurezza alle tante persone che, di giorno e di notte, affollano la riviera etnea nei comuni le numerose persone accorse nel centro etneo per la festa dei fiori, tenutasi nell’ultimo fine settimana.

E dunque, per tutti i turisti, i bagnanti che di giorno godono del bel mare lungo la scogliera e i giovani che affollano le vie dalla movida estiva, è stato attuato un piano di intensificazione di diversificati servizi di controllo del territorio – in uniforme ed in borghese – nell’ambito di un programma di sicurezza finalizzato a prevenire e contrastare ogni forma di criminalità, di garantire la sicurezza, reale e percepita, della popolazione e migliorare il decoro urbano, soprattutto nelle aree e nei quartieri maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza.

La realizzazione di questo impegnativo programma è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei Carabinieri dei Reparti Speciali, in particolare grazie ai rinforzi degli assetti della C.I.O. (Compagnia d’intervento Operativo) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”che hanno dato il loro ausilio nel controllo del territorio e del Nucleo Elicotteri di Catania, che ha garantito la perlustrazione aerea del territorio, di giorno e di sera, in particolare nei giorni dedicati alla festività patronale di San Giovanni, ad Aci Trezza.

Un apporto prezioso è stato quello fornito dagli assetti specializzati, ed in particolare dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, che hanno effettuato attività di controllo sugli esercizi di ristorazione locali, al fine di garantire la salute dei consumatori e la tutela dei diritti dei lavoratori. I militari del N.A.S., assieme ai colleghi della Stazione di Aci Castello, hanno sottoposto a controllo un ristorante del centro di Aci Trezza, ove hanno riscontrato sporcizia sui piani cottura e sulle griglie nonché violazioni relative alle procedure di autocontrollo. Inoltre, al momento dell’accesso ispettivo, è stata rilevata la presenza di due lavoratori, cuoco e cameriere, nordafricano e catanese, non regolarmene assunti, la cui posizione è oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Rafforzati i controlli sulla circolazione stradale, specie lungo le principali arterie stradali per l’accesso alle aree maggiormente interessate dalla movida serale, per contrastare le condotte di guida potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. Oltre 40 i veicoli controllati e più di 70 persone. Particolare attenzione alle condotte di guida di motoveicoli e ciclomotori, rilevandosi spesso il mancato utilizzo del casco, l’assenza di assicurazione o di patente. Oltre 10, tra scooter e moto, sono state sequestrate.

Nell’ambito dei controlli, i Carabinieri hanno sorpreso in strada, nella tarda serata, un 40enne, che avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione a Zia Lisa agli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto da nemmeno due giorni, ma aveva sentito necessità, come spiegato ai militari, di fare una passeggiata. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale per il reato di evasione, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna

Il rafforzato controllo del territorio è, inoltre, soprattutto finalizzato alla prevenzione, in particolare dei reati contro il patrimonio. Grazie all’articolato dispositivo messo in campo dai Carabinieri ed alla rafforzata presenza della Polizia Locale anche nelle ore notturne, il numero dei furti registratosi nel corso di questa estate si è dimezzato rispetto agli anni precedenti. In particolare, in calo i furti di auto e su auto. Resta massima l’attenzione anche sul piano preventivo: due persone sono arrestate in flagranza di reato per furto dai Carabinieri di Aci Castello, nell’ultima settimana.