Servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto” eseguiti dai CC. Denunciati un 19enne e un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Latina: Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo sia dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio

Nella giornata dello scorso 05 ottobre, sono stati svolti diversi servizi, anche in orario notturno, all’esito dei quali si è proceduto a deferire, in stato di libertà, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 20 anni, entrambi residenti a Sermoneta (LT), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un posto di controllo, hanno fermato l’autovettura con all’interno i due indagati e a seguito di perquisizione veicolare, rinvenendo circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish”.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno recuperato circa 3 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” abbandonata da 3 soggetti rimasti ignoti, che alla vista dei militari dell’Arma, si sono dati alla fuga.

Le sostanze stupefacenti sono state opportunamente poste sotto sequestro e, nell’ambito delle disposizioni che saranno imposte dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 14 militari e 6 autovetture, sono state complessivamente controllati 57 soggetti e 24 veicoli, nonché eseguite 8 perquisizioni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione