Servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto” eseguiti dai CC. Denunciato un 48enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Latina: Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo sia dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio

Nella giornata dello scorso 4 ottobre, sono stati svolti diversi servizi, anche in orario notturno, all’esito dei quali si è proceduto a deferire, in stato di libertà, un cittadino nigeriano di 48 anni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri, a seguito di perquisizione personale rinvenivano nella disponibilità dell’uomo, circa 18 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” suddivisa in 6 involucri e circa 80 euro in contanti, probabile provento dell’attività delittuosa, il tutto posto sotto sequestro.

Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., specificando che la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 14 militari e 6 autovetture, sono state complessivamente controllati 37 soggetti e 24 veicoli, nonché eseguite 2 perquisizioni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione